۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۱

«این قصه ادامه دارد»؛ روایتی انسانی از زندگی پرستاران در رادیو نمایش

«این قصه ادامه دارد»؛ روایتی انسانی از زندگی پرستاران در رادیو نمایش

شیرین سپهراد، کارگردان نمایش رادیویی «این قصه ادامه دارد» به نویسندگی حنانه ذکائی، گفت: این اثر با نگاهی انسانی به زندگی پرستاران، تلاش دارد مخاطب را با ابعاد کمتر دیده‌شده این حرفه، از فشارهای روحی و جسمی و دشواری شیفت‌های کاری تا چالش ایجاد تعادل میان مسئولیت‌های حرفه‌ای و زندگی خانوادگی، آشنا کند.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، شیرین سپهراد درباره این نمایش رادیویی گفت: «این قصه ادامه دارد» به زندگی «عاطفه»، پرستاری می‌پردازد که در مواجهه با مشکلات خانوادگی و خستگی‌های شغلی به فکر استعفا می‌افتد، اما ارتباط عاطفی او با یکی از بیماران کودک که درگیر سرطان است و گفت‌وگویی که یک شب با او برقرار می‌کند، در کنار دیگر تجربه‌های انسانی‌اش در بیمارستان، نگاه او را به نحوه برخورد با سختی‌های شغل و زندگی تغییر می‌دهد.

وی ادامه داد: در بخشی از نمایش، وقتی پسر بچه با دلشکستگی به عاطفه می‌گوید که دیگر از بیماری‌اش خسته شده است، عاطفه پاسخ می‌دهد: «عیب نداره، تو حق داری، همه آدم‌ها یه وقتایی خسته میشن...» و در بخش دیگری، وقتی عاطفه به پسربچه می‌گوید قصد دارد استعفا بدهد، چون پرستاری شغل خیلی سختی است، ارس در پاسخ می‌گوید: «یعنی از مریض بودن سخت‌تره؟»

سپهراد با اشاره به رویکرد این نمایش افزود: تلاش کردیم به کمک این اثر، در کنار تلخی‌ها و دشواری‌های شغل پرستاری، به لذت‌های عمیق این حرفه و تأثیر مهر و همدلی پرستاران بر بیماران و بالعکس بپردازیم؛ با این پیام که خسته شدن، بخشی از انسان بودن است، اما می‌توان با شناخت محدودیت‌ها، مدیریت دشواری‌ها و دانستن قدر لحظه‌های شیرین، این مسیر و این قصه را ادامه داد.

وی درباره تجربه کارگردانی این اثر نیز گفت: تجربه کارگردانی دو کودک ۱۰ و ۱۲ ساله باهوش و بااستعداد ، جدا از سختی کار، بسیار شیرین و دلنشین بود.

کارگردان نمایش رادیویی «این قصه ادامه دارد» همچنین از عوامل این اثر یاد کرد و گفت: حنانه ذکائی نویسندگی، مجتبی طباطبایی، محمد سعید سلطانی، ایلیا هادی‌فلاح و آروشا خمسه بازیگری، رضا طاهری صدابرداری، نرگس موسی‌پور افکتوری و سام اسحاقی تهیه‌کنندگی این اثر را بر عهده داشته‌اند.

«این قصه ادامه دارد» به مناسبت روز پرستار، جمعه ۲۴ مهر در ساعت های ۳۰ دقیقه بامداد،

۱۲:۳۰ و ۱۹:۰۰ از رادیو نمایش پخش خواهد شد. همچنین اجرای رادیوتئاتر این اثر روز پنجشنبه ۲۳ مهر در جشن بزرگداشت روز پرستار به میزبانی بیمارستان برکت برگزار می‌شود.

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کد خبر 1405072202431
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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