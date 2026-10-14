«این قصه ادامه دارد»؛ روایتی انسانی از زندگی پرستاران در رادیو نمایش

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، شیرین سپهراد درباره این نمایش رادیویی گفت: «این قصه ادامه دارد» به زندگی «عاطفه»، پرستاری می‌پردازد که در مواجهه با مشکلات خانوادگی و خستگی‌های شغلی به فکر استعفا می‌افتد، اما ارتباط عاطفی او با یکی از بیماران کودک که درگیر سرطان است و گفت‌وگویی که یک شب با او برقرار می‌کند، در کنار دیگر تجربه‌های انسانی‌اش در بیمارستان، نگاه او را به نحوه برخورد با سختی‌های شغل و زندگی تغییر می‌دهد.

وی ادامه داد: در بخشی از نمایش، وقتی پسر بچه با دلشکستگی به عاطفه می‌گوید که دیگر از بیماری‌اش خسته شده است، عاطفه پاسخ می‌دهد: «عیب نداره، تو حق داری، همه آدم‌ها یه وقتایی خسته میشن...» و در بخش دیگری، وقتی عاطفه به پسربچه می‌گوید قصد دارد استعفا بدهد، چون پرستاری شغل خیلی سختی است، ارس در پاسخ می‌گوید: «یعنی از مریض بودن سخت‌تره؟»

سپهراد با اشاره به رویکرد این نمایش افزود: تلاش کردیم به کمک این اثر، در کنار تلخی‌ها و دشواری‌های شغل پرستاری، به لذت‌های عمیق این حرفه و تأثیر مهر و همدلی پرستاران بر بیماران و بالعکس بپردازیم؛ با این پیام که خسته شدن، بخشی از انسان بودن است، اما می‌توان با شناخت محدودیت‌ها، مدیریت دشواری‌ها و دانستن قدر لحظه‌های شیرین، این مسیر و این قصه را ادامه داد.

وی درباره تجربه کارگردانی این اثر نیز گفت: تجربه کارگردانی دو کودک ۱۰ و ۱۲ ساله باهوش و بااستعداد ، جدا از سختی کار، بسیار شیرین و دلنشین بود.

کارگردان نمایش رادیویی «این قصه ادامه دارد» همچنین از عوامل این اثر یاد کرد و گفت: حنانه ذکائی نویسندگی، مجتبی طباطبایی، محمد سعید سلطانی، ایلیا هادی‌فلاح و آروشا خمسه بازیگری، رضا طاهری صدابرداری، نرگس موسی‌پور افکتوری و سام اسحاقی تهیه‌کنندگی این اثر را بر عهده داشته‌اند.

«این قصه ادامه دارد» به مناسبت روز پرستار، جمعه ۲۴ مهر در ساعت های ۳۰ دقیقه بامداد،

۱۲:۳۰ و ۱۹:۰۰ از رادیو نمایش پخش خواهد شد. همچنین اجرای رادیوتئاتر این اثر روز پنجشنبه ۲۳ مهر در جشن بزرگداشت روز پرستار به میزبانی بیمارستان برکت برگزار می‌شود.

انتهای پیام/