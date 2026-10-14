به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه آیین تکریم و معارفه مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان هرسین با حضور کیومرث اعظمی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، فرماندار هرسین، معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون گردشگری استان برگزار شد.



در این مراسم که در محل فرمانداری شهرستان هرسین برگزار شد، صابر رهنما به‌عنوان مسئول جدید اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان معرفی و از تلاش‌ها و خدمات داریوش کیانی رئیس پیشین این اداره تجلیل شد.

کیومرث اعظمی، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در این نشست با اشاره به پیشینه درخشان تاریخی و غنای فرهنگی شهرستان هرسین اظهار کرد: شهرستان هرسین به‌واسطه داشتن محوطه‌ها و آثار تاریخی شاخص، جایگاه ویژه‌ای در نقشه میراث‌فرهنگی استان دارد و حفاظت اصولی و پاسداری از این مواریث کهن نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه، حساسیت ویژه و مشارکت مستمر دستگاه‌های اجرایی و مردم منطقه است.

او با تأکید بر لزوم توسعه متوازن زیرساخت‌های گردشگری افزود: هرسین با برخورداری از جاذبه‌های کم‌نظیر طبیعی و تاریخی ظرفیت فراوانی برای تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری غرب کشور دارد و باید با تعریف مسیرهای تازه گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تقویت اقامتگاه‌های بوم‌گردی زمینه جذب هرچه بیشتر گردشگران فراهم شود.

اعظمی همچنین ثبت جهانی گلیم هرسین را فرصتی بی‌بدیل برای شهرستان دانست و گفت: گلیم هرسین به‌عنوان شناسنامه و برند بین‌المللی صنایع‌دستی منطقه باید با برنامه‌ریزی هدفمند، حمایت از صنعتگران و هنرمندان بومی، توسعه دوره‌های آموزشی و ایجاد بازارهای عرضه مستقیم بیش از پیش رونق یابد تا زمینه‌ساز اشتغال‌زایی پایدار و تقویت اقتصاد محلی شود.

در پایان این مراسم، حکم انتصاب صابر رهنما به او اعطا و با اهدای لوح سپاس، از زحمات داریوش کیانی در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی به‌عمل آمد.

صابر رهنما از کارشناسان خبره اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه است که سابقه مسئولیت دفتر فنی اداره‌کل را در رزومه خود دارد.

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