اقتصاد پشت ویترین

میراث آریا؛ مردی مقابل یکی از غرفه‌ها می‌ایستد، محصولی را برمی‌دارد و قیمتش را می‌پرسد. غرفه‌دار توضیح می‌دهد که محصول چگونه آماده شده و چه تفاوتی با نمونه‌های مشابه دارد. مرد دوباره به کالا نگاه می‌کند، آن را سر جایش می‌گذارد و دور می‌شود. غرفه‌دار لبخند کوتاهی می‌زند و مشغول مرتب‌کردن محصولات روی میز می‌شود. چند دقیقه بعد، بازدیدکننده دیگری مقابل همان غرفه می‌ایستد. این بار گفت‌وگو طولانی‌تر می‌شود.

در نمایشگاه‌ها، همه‌چیز از بیرون ساده به نظر می‌رسد؛ محصولی روی میز است، قیمتی کنار آن نوشته شده و خریدار می‌تواند انتخاب کند. اما برای کسی که محصول را تولید کرده، هر خرید نتیجه زنجیره‌ای از کار و هزینه است؛ از تهیه مواد اولیه تا آماده‌سازی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و پیدا کردن مشتری. بازدیدکننده محصول را می‌بیند و قیمتش را می‌پرسد، اما پشت همان محصول، ساعت‌ها کار و هزینه‌ای است که شاید هیچ‌وقت به چشم نیاید.

تالار شهیدان نژادفلاح کرج میزبان نمایشگاه روز کرج است؛ رویدادی با حدود ۴۵ غرفه که محصولات محلی، صنایع‌دستی، خوراکی‌ها، پوشاک و تولیدات روستایی را کنار یکدیگر قرار داده است. نمایشگاه از دهم مهر آغاز شده و با تمدید زمان برگزاری تا بیست‌وچهارم مهر ادامه دارد. بازدیدکنندگان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ به نمایشگاه مراجعه کنند؛ جایی که تولیدکنندگان فرصتی پیدا کرده‌اند تا محصولاتشان را مستقیما عرضه کنند و بی‌واسطه با خریداران حرف بزنند.

در میان غرفه‌ها، آنچه به چشم می‌آید تفاوت مسیرهایی است که به تولید کالاها ختم شده‌اند. یک محصول غذایی ممکن است حاصل ساعت‌ها آماده‌سازی در خانه باشد و یک دست‌ساخته، نتیجه روزها تمرین و کار با مواد اولیه. بااین‌حال، همه این محصولات در یک نقطه به هم می‌رسند: باید از مرحله تولید عبور کنند و به دست کسی برسند که حاضر است برای خریدشان پول بدهد.

مریم، یکی از غرفه‌داران این نمایشگاه، محصولات غذایی خانگی عرضه می‌کند. روی میزش بسته‌ها با نظم کنار هم چیده شده‌اند. گاهی برای پاسخ‌دادن به سؤال مشتری از پشت میز جلو می‌آید و درباره مواد اولیه یا شیوه تهیه محصول توضیح می‌دهد. می‌گوید بخشی از دشواری کار از همین‌جا آغاز می‌شود؛ از زمانی که تولیدکننده باید علاوه بر آماده‌کردن محصول، برای معرفی و فروش آن هم وقت بگذارد.

می‌گوید: «کسی که محصول را آماده می‌بیند، ممکن است فکر کند کار فقط همین است؛ مواد را تهیه کرده‌ایم، محصول را درست کرده‌ایم و حالا باید بفروشیم. اما هزینه‌ها از همان اول شروع می‌شوند. باید مواد اولیه بخریم، بسته‌بندی تهیه کنیم، زمان بگذاریم و محصول را آماده نگه داریم. اگر قیمت مواد اولیه بالا برود، هزینه ما هم بالا می‌رود؛ ولی نمی‌توانیم هر بار تمام این افزایش را روی قیمت محصول بگذاریم. مردم هم حساب‌وکتاب خودشان را دارند و طبیعی است که به قیمت توجه کنند».

او در توضیح این وضعیت، به مشکلی اشاره می‌کند که برای تولیدکنندگان کوچک آشناست: هزینه‌ها قطعی‌اند، اما فروش نه. تولیدکننده برای آماده‌کردن محصول باید از قبل هزینه کند، بی‌آنکه بداند چه زمانی و به چه میزان پولش برمی‌گردد. اگر فروش کمتر از انتظار باشد، بخشی از سرمایه در محصول باقی می‌ماند و امکان خرید مواد اولیه برای نوبت بعدی محدودتر می‌شود.

مریم ادامه می‌دهد: «گاهی نمی‌دانیم باید چه مقدار محصول آماده کنیم. اگر کم تولید کنیم و مشتری داشته باشیم، فرصت فروش را از دست می‌دهیم؛ اگر زیاد تولید کنیم و فروش نرود، سرمایه‌مان می‌ماند روی دستمان. برای یک مجموعه بزرگ شاید این نوسان قابل‌تحمل‌تر باشد، اما وقتی کار کوچک است، همین تصمیم‌ها اهمیت زیادی پیدا می‌کنند. ما باید از قبل هزینه کنیم و بعد منتظر بمانیم ببینیم بازار چه واکنشی نشان می‌دهد».

برای مریم، مشکل فقط بالا رفتن هزینه مواد اولیه نیست. پیدا کردن مشتری و نگه‌داشتنش هم به کاری بزرگ تبدیل شده است. تولیدکننده باید در فضای مجازی فعالیت کند، از محصولاتش عکس بگیرد، سفارش‌ها را پاسخ بدهد و برای معرفی کارش وقت بگذارد؛ کارهایی که در کنار تولید، بخشی از روز را به خود اختصاص می‌دهند. با وجود این، دیده‌شدن در فضای مجازی هم همیشه به فروش منتهی نمی‌شود.

او می‌گوید: «ممکن است عکس محصول را منتشر کنیم و افراد زیادی آن را ببینند، اما دیدن با خرید کردن فرق دارد. بعضی‌ها سؤال می‌پرسند و دیگر خبری از آن‌ها نمی‌شود؛ بعضی‌ها هم خرید می‌کنند و برمی‌گردند. ما به مشتری ثابت نیاز داریم، چون نمی‌شود هر بار همه‌چیز را از صفر شروع کرد. اگر کسی یک بار خرید کند و از کیفیت محصول راضی باشد، احتمال دارد دوباره سفارش بدهد یا ما را به دیگران معرفی کند. ساختن همین ارتباط زمان می‌برد».

مریم اضافه می‌کند: «وقتی مشتری از نزدیک محصول را می‌بیند، راحت‌تر می‌تواند تصمیم بگیرد. گاهی چیزی می‌پرسد که در توضیحات صفحه مجازی جا نمی‌شود. ما هم می‌توانیم همان‌جا توضیح بدهیم که محصول چطور آماده شده و چه ویژگی‌هایی دارد. حتی اگر همان لحظه خرید نکند، ممکن است راه ارتباطی ما را بگیرد و بعداً سفارش بدهد. برای ما همین آشنایی هم مهم است؛ چون پیدا کردن مشتری تازه همیشه آسان نیست».

بااین‌حال، حضور در نمایشگاه نیز هزینه و زحمت خود را دارد. تولیدکننده باید از قبل برای عرضه محصولات آماده شود، موجودی کافی داشته باشد، کالاها را به محل برساند و ساعت‌های طولانی در غرفه حضور پیدا کند. بنابراین، نمایشگاه برایش هم فرصت است و هم نوعی سرمایه‌گذاری؛ سرمایه‌گذاری‌ای که نتیجه‌اش به تعداد بازدیدکنندگان، میزان خرید و امکان ادامه ارتباط با مشتریان بستگی دارد.

این تولید کننده محصولات خانگی می‌گوید: «ما برای حضور در نمایشگاه وقت و هزینه می‌گذاریم، چون امیدواریم محصولمان بیشتر دیده شود. اما بهتر است این ارتباط بعد از پایان نمایشگاه هم ادامه پیدا کند. اگر مردم بتوانند اطلاعات تولیدکنندگان را پیدا کنند یا بدانند از کجا می‌شود دوباره سفارش داد، نتیجه حضورمان ماندگارتر می‌شود. فروش چند روز خوب است، اما چیزی که به ما کمک می‌کند ادامه بدهیم، این است که در ماه‌های بعد هم مشتری داشته باشیم».

در غرفه‌ای دیگر، رضا، تولیدکننده محصولات صنایع‌دستی، با مسئله‌ای متفاوت روبه‌روست. در کارش، زمان و مهارت نقش مهمی دارند؛ ویژگی‌هایی که در نگاه اول همیشه دیده نمی‌شوند. محصول دست‌ساز ممکن است از نظر اندازه و کاربرد شبیه کالایی تولیدشده به روش صنعتی باشد، اما زمان صرف‌شده و جزئیات ساخت آن تفاوت داشته باشد. این تفاوت، به‌ویژه هنگام تعیین قیمت، به یکی از دشواری‌های فروش تبدیل می‌شود.

او می‌گوید: «گاهی مشتری محصول را می‌بیند و قیمتش را با یک کالای مشابه مقایسه می‌کند. از نگاهش هر دو ممکن است یک کاربرد داشته باشند؛ اما برای ساخت محصول دست‌ساز، زمان و دقت زیادی صرف شده است. این تفاوت همیشه از ظاهر کالا مشخص نیست. ما باید درباره کار توضیح بدهیم تا مشتری بداند بابت چه چیزی پول می‌دهد. البته توضیح دادن هم به این معنا نیست که هر کسی حتماً خرید می‌کند؛ توان خرید مردم و سلیقه‌شان هم در تصمیم نهایی مؤثر است».

به گفته رضا، یکی از دشواری‌های تولید صنایع‌دستی آن است که تولیدکننده باید میان کیفیت، زمان و قیمت تعادل برقرار کند. پایین آوردن قیمت ممکن است فروش را آسان‌تر کند، اما اگر قیمت دیگر هزینه مواد اولیه و زمان کار را پوشش ندهد، ادامه فعالیت دشوار می‌شود. از طرف دیگر، قیمت‌گذاری بر اساس تمام هزینه‌ها نیز لزوماً به معنای پیدا شدن مشتری نیست.

این هنرمند صنایع دستی ادامه می‌دهد: «ما نمی‌توانیم فقط به این فکر کنیم که محصول را بسازیم و تمام. باید ببینیم مردم چه چیزی می‌خواهند، چه قیمتی برایشان قابل‌قبول است و چطور می‌توانیم کارمان را معرفی کنیم. اگر همه وقت صرف تولید شود و فرصتی برای فروش نماند، محصول آماده می‌شود، اما مشتری پیدا نمی‌کند. اگر هم بخواهیم فقط برای فروش بیشتر قیمت را پایین بیاوریم، ممکن است ادامه کار صرفه نداشته باشد. پیدا کردن این تعادل کار ساده‌ای نیست».

رضا نمایشگاه را از این نظر ارزشمند می‌داند که امکان معرفی مستقیم محصول را فراهم می‌کند. می‌گوید: «ممکن است کسی امروز از غرفه ما خرید نکند، اما محصول را به خاطر بسپارد و چند هفته بعد به آن نیاز پیدا کند. اگر راه ارتباطی مشخصی وجود داشته باشد، می‌تواند دوباره سراغمان بیاید. گاهی هم مشتری خودش خرید نمی‌کند، اما محصول را به دوست یا یکی از اعضای خانواده معرفی می‌کند. این ارتباط‌ها شاید همان روز نتیجه مالی نداشته باشند، ولی در بلندمدت می‌توانند برای یک تولیدکننده کوچک مهم باشند».

روایت مریم و رضا، با وجود تفاوت در نوع محصول، به مسئله مشترکی می‌رسد: تولید، تنها یک سوی فعالیت اقتصادی است. سوی دیگر، بازار و امکان دسترسی به خریدار است؛ جایی که کیفیت محصول باید با معرفی مناسب، قیمت‌گذاری متناسب و اعتماد مشتری همراه شود. کسب‌وکارهای کوچک، به‌ویژه آن‌هایی که نیروی محدود و سرمایه اندکی دارند، ناچارند این مسیر را با امکانات خود طی کنند.

در چنین شرایطی، نمایشگاه‌های محلی می‌توانند نقش مهمی در معرفی تولیدکنندگان ایفا کنند. گردهم آوردن محصولات در یک مکان، امکان مقایسه و انتخاب را برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کند و به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد از نزدیک با سلیقه و پرسش‌های مشتریان آشنا شوند. برای برخی از آن‌ها، همین گفت‌وگوها می‌تواند نشانه‌ای از نیاز بازار باشد؛ اینکه مردم به چه محصولی توجه می‌کنند، درباره چه ویژگی‌هایی سؤال می‌پرسند و کدام قیمت‌ها برایشان قابل‌قبول‌تر است.

بااین‌حال، نمی‌توان صرف برگزاری یک نمایشگاه را معادل حل مشکلات تولیدکنندگان دانست. حضور در چنین رویدادی فرصتی برای دیده‌شدن ایجاد می‌کند، اما فروش پایدار به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است: امکان معرفی مستمر محصولات، دسترسی آسان مشتری به تولیدکننده، حفظ کیفیت، تأمین مواد اولیه و توان رقابت در بازاری که قیمت و سلیقه خریداران در آن تعیین‌کننده‌اند.

از این منظر، پرسش اصلی درباره نمایشگاه روز کرج این است که چه بخشی از این آشنایی‌ها پس از پایان نمایشگاه باقی می‌ماند. آیا مشتری می‌تواند دوباره تولیدکننده موردنظرش را پیدا کند؟ آیا اطلاعات غرفه‌داران در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد؟ آیا راهی برای ادامه عرضه محصولات پس از بیست‌وچهارم مهر وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند نشان دهد که نمایشگاه تا چه اندازه از یک رویداد چندروزه فراتر رفته و به بستری برای ارتباط ماندگار تبدیل شده است.

نمایشگاه روز کرج با حدود ۴۵ غرفه، تصویری از بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و فرهنگی شهر را پیش روی بازدیدکنندگان گذاشته است؛ ظرفیت‌هایی که از تولیدات غذایی و پوشاک تا صنایع‌دستی و محصولات روستایی را دربر می‌گیرند. اهمیت این تنوع در امکان دیده‌شدن کسانی است که پشت هر محصول قرار دارند؛ کسانی که برای ادامه کار، علاوه بر مهارت و پشتکار، به بازاری نیاز دارند که بتوانند در آن مشتری پیدا کنند و درآمدشان را پیش‌بینی‌پذیرتر سازند.

برای مریم، مسئله اصلی این است که پس از فروش امروز، امکان تولید فردا هم وجود داشته باشد. برای رضا، مهم است که ارزش کار دست‌ساز در مقایسه با کالاهای مشابه نادیده گرفته نشود و مشتری راهی برای بازگشت پیدا کند. این دو خواسته، به یک نیاز اساسی اشاره دارند: پیوندی پایدار میان تولیدکننده و بازار.

وقتی نمایشگاه به پایان می‌رسد، غرفه‌ها جمع می‌شوند و محصولات باقی‌مانده به کارگاه‌ها و محل‌های تولید برمی‌گردند. آنچه از این چند روز می‌ماند، می‌تواند مجموعه‌ای از آشنایی‌ها، شناخت‌ها و راه‌های تازه برای فروش باشد. اما ماندگاری این دستاوردها به آن بستگی دارد که ارتباط میان تولیدکننده و مشتری، بیرون از فضای نمایشگاه نیز ادامه پیدا کند.

شاید معیار اصلی موفقیت چنین رویدادی همین باشد: نه فقط اینکه محصولات برای چند روز دیده شوند، بلکه اینکه پس از پایان نمایشگاه نیز راهی برای رسیدن به خریدار داشته باشند. برای تولیدکنندگان کوچک، دیده‌شدن شروع مسیر است؛ مسیری که تنها با فروش مستمر، اعتماد مشتری و امکان ادامه تولید به نتیجه می‌رسد.

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