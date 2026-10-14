به گزارش میراث‌آریا، علی دارابی در آیین اختتامیه هفتمین نشست شورای حکام مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی در تهران که امروز ، با تأکید بر نقش دیپلماسی فرهنگی در توسعه مناسبات میان کشورها گفت: فرهنگ حتی در شرایطی که اختلافات سیاسی میان ملت‌ها فاصله ایجاد می‌کند، می‌تواند مسیر گفت‌وگو، اعتمادسازی و همکاری را گشوده نگاه دارد.

معاون میراث‌فرهنگی و قائم مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اهمیت روزافزون میراث فرهنگی ناملموس در مواجهه با مسائل جهانی افزود: دانش بومی و تجربه تاریخی جوامع در مدیریت پایدار منابع آب، تأمین امنیت غذایی، سازگاری با تغییرات اقلیمی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی، ظرفیت‌هایی ارزشمند برای پاسخ به نیازهای امروز و آینده بشریت به شمار می‌روند.

او تصریح کرد: میراث فرهنگی ناملموس دیگر صرفاً یادگاری از گذشته نیست، بلکه گنجینه‌ای از خرد و تجربه بشری است که باید با مشارکت جوامع محلی و حاملان میراث، در خدمت توسعه پایدار و بهبود زندگی جوامع قرار گیرد.

رئیس شورای حکام این مرکز با اشاره به پیشینه تمدنی آسیای غربی و مرکزی اظهار کرد: مرکز منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس باید فراتر از یک ساختار اداری، به کانون پیوند دانش‌ها، تجربه‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی کشورهای منطقه و بستری برای تقویت همگرایی و همکاری‌های مشترک تبدیل شود.

او با تأکید بر ضرورت استمرار تعاملات کشورهای عضو خاطرنشان کرد: دستاورد هفتمین نشست شورای حکام تنها به مصوبات آن محدود نمی‌شود، بلکه تقویت اعتماد متقابل و پذیرش مسئولیت مشترک برای آینده میراث زنده منطقه، از مهم‌ترین نتایج این گردهمایی است.

دارابی با بیان اینکه قدرت نرم فرهنگ می‌تواند زمینه عبور از بن‌بست‌های سیاسی را فراهم کند، گفت: اگر سیاست گاه مرزها را پررنگ می‌کند، فرهنگ می‌تواند افق‌های مشترک را آشکار سازد.

او در پایان با قدردانی از نمایندگان یونسکو، اعضای شورای حکام و دست‌اندرکاران برگزاری نشست، ابراز امیدواری کرد تعاملات شکل‌گرفته در تهران به گسترش همکاری‌های فرهنگی و تقویت پیوندهای تمدنی ملت‌های منطقه بینجامد و پایان هفتمین نشست شورای حکام را اعلام کرد.

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