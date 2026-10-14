به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی بیان کرد: به همت خانم ولی‌زاده، هنرمند رودوزی‌های سنتی و مربی میراث‌فرهنگی شهرستان خوسف، و با همکاری و مساعدت آموزش‌وپرورش شهرستان و همراهی مدیر و معلمان مدرسه برکت، برنامه آموزشی آشنایی با صنایع‌دستی و هنرهای سنتی شهرستان خوسف در این آموزشگاه روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف اظهار کرد: این برنامه با حضور ۱۸۰ دانش‌آموز پایه‌های چهارم، پنجم و ششم و در قالب ساعت درس هنر برگزار شد و دانش‌آموزان با بخشی از ظرفیت‌ها و هنرهای بومی شهرستان آشنا شدند.

او افزود: آشنایی با پارچه مله شهرستان خوسف، معرفی و آموزش صنایع‌دستی بومی، آشنایی با رودوزی‌های الحاقی و آموزش دوخت‌های سنتی از جمله محورهای این برنامه آموزشی بود که با هدف انتقال دانش و مهارت‌های بومی به نسل جدید اجرا شد.

صالحی با تأکید بر اهمیت آشنایی دانش‌آموزان با میراث‌فرهنگی و هنرهای سنتی بیان کرد: مدارس نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری منطقه به نسل نوجوان دارند و برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه شناخت بهتر صنایع‌دستی بومی، ایجاد علاقه به هنرهای سنتی و کمک به حفظ و تداوم این میراث ارزشمند را فراهم کند.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف در پایان از همکاری و مساعدت آموزش‌وپرورش شهرستان خوسف، همچنین همراهی و حمایت مدیر و معلمان مدرسه برکت در برگزاری این برنامه قدردانی کرد و از تلاش‌های سرکار خانم ولی‌زاده، هنرمند رودوزی‌های سنتی و مربی میراث‌فرهنگی شهرستان، برای آموزش و معرفی هنرهای بومی به دانش‌آموزان تشکر کرد.

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