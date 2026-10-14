مهرداد کیانی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، در پاسخ به وضعیت مالکیت سازه کلاه‌فرنگی کرج، اظهار کرد: تعیین تکلیف مالکیت این سازه همچنان در دستور پیگیری قرار دارد و شهرداری کرج نیز در جلسات متعددی که در این زمینه برگزار شده، آمادگی خود را برای همکاری با وزارت جهاد کشاورزی و ارائه مساعدت‌های قانونی اعلام کرده است.

شهردار کرج با تأکید بر ضرورت دستیابی به راهکاری مشخص برای پایان دادن به بلاتکلیفی مالکیت این ملک افزود: شهرداری برای حل این مسئله به طرح موضوع اکتفا نکرده، بلکه پیشنهادهای مختلفی را با هدف فراهم کردن زمینه توافق میان طرفین مطرح کرده است تا بتوان از مسیر قانونی، وضعیت این سازه را تعیین تکلیف کرد.

این مسئول با اشاره به یکی از پیشنهادهای ارائه‌شده در این زمینه گفت: خرید ملک بر اساس قیمت کارشناسی، یکی از گزینه‌هایی است که از سوی شهرداری مطرح شده است. در این روش، ارزش ملک بر مبنای نظر کارشناسی تعیین می‌شود تا امکان توافق درباره انتقال آن در چارچوب ضوابط قانونی فراهم شود.

او توضیح داد: راهکار دیگر، تهاتر ملک با زمین معوض است؛ به این معنا که زمینی با ارزش کارشناسی معادل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد و از این طریق، زمینه حل مسئله مالکیت سازه کلاه‌فرنگی فراهم شود. این پیشنهاد نیز با هدف رسیدن به توافقی قابل اجرا و تأمین نظر طرفین مطرح شده است.

این مسئول با بیان اینکه امکان واگذاری ملک با شرایط توافقی و پرداخت اقساطی بهای آن نیز مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: شهرداری آمادگی دارد پیشنهادهای مطرح‌شده را در چارچوب مذاکرات با وزارت جهاد کشاورزی دنبال کند تا در صورت توافق طرفین، راهکار نهایی برای تعیین تکلیف این ملک مشخص شود.

شهردار کرج با تأکید بر اینکه تحقق این موضوع مستلزم تعامل میان دستگاه‌های مربوط و رعایت الزامات قانونی است، گفت: رویکرد شهرداری، پیگیری مسئله از مسیر گفت‌وگو و استفاده از ظرفیت‌های قانونی است و امیدواریم با ادامه مذاکرات و دستیابی به توافق مشترک، وضعیت مالکیت سازه کلاه‌فرنگی روشن شود.

او در پایان گفت: امیدواریم با همکاری شهرداری کرج و وزارت جهاد کشاورزی، یکی از مسائل مطرح درباره این سازه به نتیجه برسد و زمینه تعیین تکلیف آن بر اساس توافق و ضوابط قانونی فراهم شود.

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