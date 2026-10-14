به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، قاسم قادری چهارشنبه ۲۲مهر ۱۴۰۵ گفت: سومین جشنواره انار ترشی با هدف تقویت نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و بومی روستا و حمایت از تولیدکنندگان محلی، برای سومین سال متوالی برنامه‌ریزی شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری با اشاره به برگزاری نشست‌های هماهنگی برای اجرای این رویداد بیان کرد: جلسات منظمی با حضور شورا و دهیاری روستا، دبیر بازی‌های بومی و محلی و روستایی و عشایری استان، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، بخشداری و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده است تا زمینه برگزاری مطلوب این جشنواره فراهم شود.

او با اشاره به رونمایی از لوح ثبت بازی سنتی و محلی «لینگ‌کشتی» (پاکشتی) در این جشنواره گفت: این برنامه با حضور مسئولان شهرستانی و استانی برگزار می‌شود و فرصتی برای معرفی و پاسداشت بازی‌های بومی و محلی به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی ناملموس منطقه است.

قادری ادامه داد: اجرای بازی‌های بومی و محلی، موسیقی سنتی، مسابقات ورزشی، معرفی کارآفرینان و نخبگان محلی و برپایی ۴۰ غرفه عرضه محصولات صنایع‌دستی، غذاهای سنتی و انار ترشی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این جشنواره است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ساری خاطرنشان کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و بومی در روستاها، زمینه معرفی توانمندی‌های محلی، حمایت از تولیدات بومی و توسعه گردشگری روستایی را فراهم می‌کند.

سومین جشنواره «انار ترشی» سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ مهرماه در روستای دازمیرکننده ساری برگزار می‌شود.

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