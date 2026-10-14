۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۹

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ساری

لوح ثبت بازی بومی «لینگ‌کشتی» در جشنواره انار ترشی دازمیرکنده رونمایی می‌شود

لوح ثبت بازی بومی «لینگ‌کشتی» در جشنواره انار ترشی دازمیرکنده رونمایی می‌شود

ئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری از رونمایی لوح ثبت بازی سنتی و محلی «لینگ‌کشتی» (پاکشتی) در سومین جشنواره انار ترشی روستای دازمیرکنده خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، قاسم قادری چهارشنبه ۲۲مهر ۱۴۰۵ گفت: سومین جشنواره انار ترشی با هدف تقویت نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و بومی روستا و حمایت از تولیدکنندگان محلی، برای سومین سال متوالی برنامه‌ریزی شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری با اشاره به برگزاری نشست‌های هماهنگی برای اجرای این رویداد بیان کرد: جلسات منظمی با حضور شورا و دهیاری روستا، دبیر بازی‌های بومی و محلی و روستایی و عشایری استان، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، بخشداری و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده است تا زمینه برگزاری مطلوب این جشنواره فراهم شود.

او با اشاره به رونمایی از لوح ثبت بازی سنتی و محلی «لینگ‌کشتی» (پاکشتی) در این جشنواره گفت: این برنامه با حضور مسئولان شهرستانی و استانی برگزار می‌شود و فرصتی برای معرفی و پاسداشت بازی‌های بومی و محلی به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی ناملموس منطقه است.

قادری ادامه داد: اجرای بازی‌های بومی و محلی، موسیقی سنتی، مسابقات ورزشی، معرفی کارآفرینان و نخبگان محلی و برپایی ۴۰ غرفه عرضه محصولات صنایع‌دستی، غذاهای سنتی و انار ترشی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این جشنواره است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ساری خاطرنشان کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و بومی در روستاها، زمینه معرفی توانمندی‌های محلی، حمایت از تولیدات بومی و توسعه گردشگری روستایی را فراهم می‌کند.

سومین جشنواره «انار ترشی» سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ مهرماه در روستای دازمیرکننده ساری برگزار می‌شود.

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کد خبر 1405072202441
ثریا هاشم‌پور
دبیر مریم قربانی‌نیا

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