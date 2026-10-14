به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ حسن برزگر، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی، به همراه رئیس اداره میراث‌فرهنگی و کارکنان پایگاه حفاظتی شهرستان فردوس، با سرهنگ حسنی، فرمانده جدید انتظامی شهرستان فردوس روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ دیدار و درباره راهکارهای تقویت تعاملات بین‌بخشی برای حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی منطقه گفت‌وگو کردند.

کاظم شبنم‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس، در این دیدار ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت از آثار تاریخی، عملکرد پایگاه حفاظتی شهرستان و فعالیت‌های مرتبط با برگزاری تورهای گردشگری ارائه کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس با قدردانی از حمایت‌های مجموعه انتظامی در زمینه حفاظت از میراث‌فرهنگی، اظهار کرد: شهرستان فردوس با برخورداری از ۱۷۴ اثر ثبت ملی، میراث جهانی قنات بلده و محوطه‌های متعدد تاریخی، از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی برخوردار است که حفاظت از این سرمایه‌ها نیازمند همکاری مستمر و هماهنگی نزدیک دستگاه‌های مسئول است.

او با اشاره به موقعیت ارتباطی این شهرستان و تردد سالانه حدود ۱۰ میلیون مسافر و زائر از این محور افزود: کمبود نیروی حفاظتی در شهرستان، ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های نیروی انتظامی و افزایش همکاری‌های عملیاتی برای پیشگیری از حفاری‌های غیرمجاز، مقابله با جرایم علیه آثار تاریخی و تأمین امنیت مجموعه‌های گردشگری را دوچندان می‌کند.

سرهنگ برزگر، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی نیز ضمن تبریک انتصاب سرهنگ حسنی به‌عنوان فرمانده انتظامی شهرستان فردوس، بر ضرورت هماهنگی و تعامل مستمر میان نیروهای انتظامی و پایگاه حفاظتی میراث‌فرهنگی شهرستان تأکید کرد.

او با اشاره به جایگاه میراث‌فرهنگی در حفظ هویت تاریخی و ملی کشور گفت: میراث‌فرهنگی شناسنامه و هویت ملی ماست و نیروی انتظامی به‌عنوان یکی از ارکان تأمین امنیت جامعه، نقشی مهم و راهبردی در پیشگیری از جرایم علیه آثار تاریخی و صیانت از این سرمایه‌های ارزشمند ایفا می‌کند.

در ادامه این نشست، حاضران درباره مسائل مشترک، راهکارهای افزایش هماهنگی‌های میدانی و تقویت گشت‌های مشترک حفاظتی بحث و تبادل‌نظر کردند و تصمیمات لازم برای ارتقای همکاری‌های عملیاتی اتخاذ شد.

سرهنگ حسنی، فرمانده انتظامی شهرستان فردوس نیز ضمن خوشامدگویی به فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان و هیئت همراه، آمادگی مجموعه انتظامی شهرستان را برای گسترش همکاری با اداره میراث‌فرهنگی و یگان حفاظت در راستای صیانت از آثار تاریخی و هویت فرهنگی منطقه اعلام کرد.

او همچنین بر لزوم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به پذیرش اتباع خارجی در تأسیسات گردشگری و اماکن اقامتی تأکید کرد.

در ادامه این سفر، سرهنگ برزگر به همراه رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان و کارکنان پایگاه حفاظتی، از وضعیت شاهجوی و درختان کهنسال واقع در مسیر قنات جهانی بلده بازدید میدانی به عمل آوردند و وضعیت این عناصر ارزشمند تاریخی و طبیعی را بررسی کردند.

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