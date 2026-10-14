به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسنعلی فولادی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، به همراه کارشناس بازرگانی این معاونت، از کارگاه‌های صنایع‌دستی شهرستان سرایان روز چهارشنبه 22 مهرماه 1405 بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌های تولیدی، شناسایی مشکلات فعالان صنایع‌دستی و بررسی راهکارهای توسعه بازار فروش محصولات هنرمندان انجام شد.

در جریان این بازدید، بر ضرورت ارتقای مهارت‌های هنرمندان از طریق آموزش‌های تخصصی، نوآوری در طراحی محصولات، بهبود کیفیت بسته‌بندی، توسعه فروش برخط و افزایش حضور تولیدکنندگان صنایع‌دستی در نمایشگاه‌های تخصصی تأکید شد.

هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان سرایان نیز در این دیدار، مسائل و مطالبات خود را در زمینه تأمین مواد اولیه، بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی، پوشش بیمه‌ای و بازاریابی محصولات مطرح کردند و پیشنهادهای خود را برای بهبود شرایط تولید و فروش ارائه دادند.

در پایان این بازدید، مقرر شد مطالبات و پیشنهادهای مطرح‌شده در چارچوب برنامه‌های حمایتی معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان پیگیری شود تا زمینه مناسب‌تری برای رفع موانع فعالیت هنرمندان، تقویت تولید و گسترش بازار فروش محصولات صنایع‌دستی فراهم شود.

حمایت از هنرمندان بومی، ارتقای کیفیت محصولات و توسعه شیوه‌های نوین بازاریابی، از جمله راهکارهای مؤثر برای رونق صنایع‌دستی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی شهرستان سرایان به شمار می‌رود.

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