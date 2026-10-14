به گزارش میراث آریا، بازدید انوشیروان محسنی‌بندپی از دومین نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو در شرایطی انجام شد که این رویداد با گردهم‌آوردن شرکت‌ها و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی، زمینه‌ای برای معرفی توانمندی‌های تولیدی، خدماتی و سرمایه‌گذاری استان فارس فراهم کرده است؛ زمینه‌ای که گردشگری نیز به‌عنوان یکی از حوزه‌های مستعد توسعه اقتصادی و تعاملات بین‌المللی، می‌تواند از فرصت‌های آن بهره‌مند شود.

شیراز اکسپو ۲۰۲۶ با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی و ۳۴۳ مهمان خارجی، از ۱۹ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس آغاز به کار کرده است. معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی، توسعه تعاملات تجاری و ایجاد زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری از اهداف این رویداد به شمار می‌رود.

در این چارچوب، بهره‌گیری از ظرفیت نمایشگاه‌های تخصصی و بین‌المللی برای معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، قابلیت‌های گردشگری سلامت، ظرفیت‌های گردشگری روستایی و عشایری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری، می‌تواند زمینه پیوند مؤثرتر میان توانمندی‌های گردشگری فارس و بازارهای هدف داخلی و خارجی را فراهم کند.

استان فارس با برخورداری از میراث تمدنی و فرهنگی ارزشمند، جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، ظرفیت‌های گردشگری سلامت و خوراک و جایگاه ممتاز شیراز در گردشگری ادبی، از قابلیت‌های متنوعی برای توسعه محصولات گردشگری و افزایش سهم این صنعت در اقتصاد استان برخوردار است.

بررسی ظرفیت‌های گردشگری استان در نشست با کارکنان اداره‌کل

بخش دیگری از برنامه سفر معاون گردشگری کشور به استان فارس، برگزاری نشست با کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بود؛ نشستی که فرصتی برای بررسی مسائل اجرایی، شناخت ظرفیت‌های موجود و تقویت هماهنگی میان مدیریت ملی و مجموعه اجرایی استان در مسیر توسعه گردشگری فراهم می‌کند.

توجه به ظرفیت‌های بومی، شناسایی موانع توسعه فعالیت‌های گردشگری، حمایت از مشارکت بخش خصوصی و تبدیل قابلیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی به محصولات رقابت‌پذیر گردشگری، از محورهایی است که می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های توسعه گردشگری استان مورد توجه قرار گیرد.

حضور معاون گردشگری کشور در این دو برنامه، از منظر سیاست‌گذاری گردشگری، بر اهمیت پیوند میان برنامه‌ریزی اجرایی در سطح استان‌ها و فرصت‌های اقتصادی حاصل از رویدادهای ملی و بین‌المللی تأکید دارد؛ پیوندی که در صورت تداوم هماهنگی دستگاه‌های مسئول و مشارکت مؤثر فعالان بخش خصوصی، می‌تواند به تقویت زیرساخت‌ها، توسعه بازارهای گردشگری و افزایش سهم این صنعت در اقتصاد منطقه منجر شود.

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