به گزارش میراث آریا به نقل از ستاد خبری جشنواره، آثار بخش «مهمان تئاتر صحنه‌ای» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با حضور گروه‌های نمایشی در سالن‌ها و تماشاخانه‌های استان‌های مختلف کشور روی صحنه می‌روند.

برنامه اجراهای این بخش بدین شرح است:

نمایش «باغ آلبالو» به نویسندگی مجید کاظم‌زاده مژدهی و کارگردانی محمد رسائلی از ۲۳ مهر تا ۲۹ مهر ساعت ۱۹ در نگارخانه مارلیک رشت روی صحنه می‌رود.

نمایش «درخت سرو» به نویسندگی فاطمه موسوی و کارگردانی آرزو قاسم‌زاده از ۲۸ مهر تا ۲ آبان ساعت ۱۷:۳۰ در ساختمان شماره دو منطقه آزاد ماکو (بازرگان) اجرا می‌شود.

نمایش «اولین دیدار (الموعد الاول)» به نویسندگی و کارگردانی سید محمدعلی موسوی از ۲۵ مهر تا ۵ آبان ساعت ۱۹:۳۰ در پلاتو استاد حشمت قاسمی اهواز میزبان تماشاگران است.

نمایش «سایه روشن» به نویسندگی عدالت فرزانه و کارگردانی سید رضی محمودی از ۱ آبان تا ۷ آبان ساعت ۱۹ در سالن نجفلو اردبیل به صحنه می‌رود.

نمایش «ایستاده چون کوه» به نویسندگی و کارگردانی بهاره کرمی چمبتانی، از ۲۵ مهر تا ۵ آبان ساعت ۱۷ در پلاتو تجربه تالار غدیر کرمانشاه روی صحنه می‌رود.

نمایش «امیرآرمان» به نویسندگی بهنام میرزایی و کارگردانی مشترک نرگس سوری و بهنام میرزایی، از ۵ آبان تا ۱۵ آبان ساعت ۱۸ در پلاتوی استاد عاشورپور همدان اجرا خواهد شد.

نمایش «ماکان» به نویسندگی و کارگردانی سیاوش توده فلاح از ۲۵ مهر تا ۱ آبان ساعت ۱۹ در سالن استاد والی هشتگرد میزبان علاقه‌مندان است.

نمایش «شب جُرمش سنگینه» به نویسندگی و کارگردانی حمید بیرقدار از ۱۵ آبان تا ۲۵ آبان ساعت ۱۹:۳۰ در سالن اصلی تئاتر شهر قزوین روی صحنه می‌رود.

نمایش «حسن یوسف» به نویسندگی عدالت فرزانه و کارگردانی حسن سعیدی از ۲۵ مهر تا ۲ آبان ساعت ۲۰ در سالن آمفی‌تئاتر خلخال اجرا می‌شود.

نمایش «آکواریوم» به نویسندگی و کارگردانی علی سعادتی از ۱۵ آبان تا ۲۵ آبان ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه زنده‌یاد ابراهیم زارعی بجنورد میزبان تماشاگران خواهد شد.

نمایش «زیر خاکستر» به نویسندگی علی صفری و کارگردانی علی زیستی از ۲۵ مهر تا ۵ آبان ساعت ۱۸ در تالار غدیر کرمانشاه روی صحنه است.

نمایش «مهرداد» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا میرزایی‌زاده از ۱۵ آبان تا ۲۵ آبان ساعت ۱۸ در تالار اجتماعات اداره ارشاد اسلامی گنبد کاووس اجرا می‌شود.

نمایش «مُجرا» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا فهیم‌پور از ۲۵ مهر تا ۱ آبان ساعت ۲۰ در پلاتو استاد دریانورد بندر گناوه به صحنه می‌رود.

نمایش «خانه قدیمی» به نویسندگی و کارگردانی علی گودرزی دهریزی از ۱۸ آبان تا ۲۵ آبان ساعت ۱۷ در پلاتو استاد فرشید صمدپور بروجرد اجرا می‌شود.

نمایش «غربت غریب» به نویسندگی علیرضا فریدراد و کارگردانی الهام مسلمیون از ۲۵ مهر تا ۵ آبان ساعت ۱۹ در پلاتو ماندگار زنجان اجرا خواهد شد.

نمایش «مسترگِرِس!» به نویسندگی و کارگردانی سید حسن رستم‌پور از ۱۸ آبان تا ۲۵ آبان ساعت ۱۹ در پلاتو زنده‌یاد باسره ایلام میزبان مخاطبان می‌شود.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

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