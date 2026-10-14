۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۰

نشست تخصصی میراث‌فرهنگی با تأکید بر آینده‌پژوهی برگزار می‌شود

نشست تخصصی میراث‌فرهنگی با تأکید بر آینده‌پژوهی برگزار می‌شود

پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با مشارکت مرکز آینده‌پژوهی و سیاست‌پژوهی، نشست تخصصی «میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای ملی ـ صنایع‌دستی با نگاهی آینده‌پژوهانه به جنگ و بحران» را با هدف بررسی مخاطرات پیش‌روی میراث تمدنی ایران و تبیین رویکردهای راهبردی برای حفاظت از آن برگزار می‌کند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشست با تمرکز بر شناسایی تهدیدهای نوظهور، بررسی پیامدهای جنگ و بحران بر دارایی‌های تاریخی و فرهنگی و تبیین نقش آینده‌پژوهی و سیاست‌پژوهی در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری، بر ضرورت گذار از مدیریت واکنشی بحران به برنامه‌ریزی پیش‌نگر، صیانت هوشمندانه و تقویت تاب‌آوری میراث فرهنگی تأکید دارد.

همچنین، این رویداد بستری برای بررسی راهکارهای ارتقای آمادگی نهادی، تدوین سیاست‌های مبتنی بر شواهد و بهره‌گیری از رویکردهای آینده‌نگر در حکمرانی میراث فرهنگی فراهم می‌آورد.

این رویداد روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰، در محل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می‌شود و به‌صورت آنلاین نیز از طریق: نشانی زیر در دسترس علاقه‌مندان خواهد بود.

لینک حضور آنلاین:https://skyroom.online/ch/richt/dtp

انتهای پیام/

کد خبر 1405072202446
راضیه حسینی
دبیر مهدی ارجمند

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