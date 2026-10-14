به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا مسرور به همراه یوسف سلمان‌خواه روز چهارشنبه ۲۲ مهر با حضور در این مراسم، به مقام شامخ این فقیه وارسته ادای احترام کردند.

آیین تشییع و وداع با پیکر مطهر حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، عالم ربانی، صبح امروز با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار، چهره‌های شاخص کشوری، روحانیت معزز و مدیران ارشد استانی، در فضایی آکنده از حزن و اندوه برگزار شد.

در این مراسم معنوی، رضا مسرور، مشاور عالی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان و اسماعیل پورحسن، رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان لاهیجان پا به پای مردم مؤمن و قدرشناس گیلان، پیکر این اندیشمند فقید را تا آرامگاه ابدی‌اش بدرقه کردند.

گفتنی است، پس از اقامه نماز، پیکر آن عالم برجسته در رواق اصلی ورودی حرم مطهر سید جلال‌الدین اشرف آستانه اشرفیه، در جوار مزار مرحوم آیت‌الله امینیان به خاک سپرده شد.

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