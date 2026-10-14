به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انور سینگله روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این اقدام با هدف سامان‌دهی پسماندها، ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ و حفظ پاکیزگی جاذبه‌های طبیعی و گردشگری روستای درک انجام شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرآباد افزود: روستای گردشگری درک، واقع در شهرستان زرآباد استان سیستان و بلوچستان، با برخورداری از چشم‌انداز طبیعی منحصربه‌فرد تلاقی کویر و دریا، از مقاصد شاخص گردشگری منطقه به شمار می‌رود که به ‌عنوان یکی از نامزدهای ایران برای ثبت در فهرست بهترین دهکده‌های گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶ معرفی شده است؛ موضوعی که توجه به توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حفاظت از محیط‌زیست و ارتقای کیفیت خدمات به گردشگران را دوچندان می‌کند.

او ادامه داد: اداره میراث فرهنگی زرآباد، صیانت از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری منطقه و فراهم‌سازی زمینه توسعه گردشگری مسئولانه را از اولویت‌های خود دانسته و بر ضرورت مشارکت گردشگران، جامعه محلی و دستگاه‌های مرتبط در حفظ پاکیزگی محیط و نگهداری از زیرساخت‌های گردشگری تأکید دارد که به همین منظور تعداد ۳ عدد سطل زباله چوبی تفکیک شده با استانداردهای لازم برای این روستا تهیه و در مقابل تاسیسات گردشگری و بومگردی های این روستا جانمایی شد.

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