۲۰۰ میلیارد ریال برای بازسازی محوطه قلعه شلمزار اختصاص یافت

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، آیت آزادگان روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه جاری گفت: این مبلغ برای محوطهسازی حیاط، مرمت حوض و مرمت دیوارهای پیرامونی قلعه صمصامالسلطنه شلمزار اختصاص پیدا کرده است.
مدیر پایگاه میراثفرهنگی قلاع تاریخی چهارمحال و بختیاری افزود: قرار است بازسازی محوطه قلعه صمصامالسلطنه شلمزار در مدت چهار ماه انجام شود.
او تصریح کرد: قلعه شلمزار، بنای کاخقلعه نجفقلیخان صمصامالسلطنه بختیاری از دوره فاتحان اصفهان و تهران در دوره مبارزه با استبداد صغیر محمدعلیشاه قاجار است.
کارشناس حفظ و احیاء آثار تاریخی، معنوی و طبیعی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: بسیاری از نقاط این استان از دیرباز مهد مفاهیم تاریخی و فرهنگی قابل توجه بودهاند و در این بین شلمزار بهعنوان مرکز شهرستان کیار دارای ویژگیهای خاص از جهات مختلف شمرده میشود.
او اضافه کرد: طبیعت پیرامونی شلمزار با ارتفاعات برفگیر، مرغزارهای سرسبز، باغات و چشمهسارهای زلال، این شهر را به یکی از نزهتگاههای شاخص منطقه تبدیل کرده است.
آزادگان گفت: قرار گرفتن شلمزار در مسیر ایلراه تاریخی دزپارت و توجه طوایف مختلف ایل بختیاری به این منطقه بهعنوان محل استقرار و گذرگاه میان جلگههای خوزستان و اصفهان، بر اهمیت تاریخی و فرهنگی آن افزوده است.
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