۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۷

سفر خانوادگی با چاشنی رقابت:

رالی نقشه‌خوانی کویر «متین‌آباد» در راه است

خانواده‌ها به دل کویر می‌زنند
رالی نقشه‌خوانی کویر «متین‌آباد» در راه است

دوازدهمین دوره رالی تور گردشگری «متین‌آباد» با محوریت رقابت در رانندگی ایمن و رعایت قوانین و مقررات در گردشگری با خودرو، با حضور خانواده‌های علاقه‌مند به فعالیت‌های اتومبیلرانی و سفر برگزار می‌شود.

به گزارش میراث آریا، رالی تور دو روزه گردشگری «متین‌آباد»، هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حرکت شرکت‌کنندگان از محوطه هتل اسپیناس پالاس تهران آغاز شده و با پیمایش مسیرهای گردشگری تهران- قم و کاشان به کویر زیبای متین‌آباد خواهد رسید.

شرکت‌کنندگان در دوکلاس پیشرفته و همگانی با یکدیگر رقابت می کنند و ضمن اقامت در کمپ کویری و بومگردی متین‌آباد، با اکوسیستم، طبیعت، گونه‌های جانوری و گیاهی منطقه و همچنین اهمیت حفظ این گونه‌ها آشنا خواهند شد.

رالی تور «متین‌آباد» که در قالب برنامه‌ای تفریحی و خانوادگی از سوی کمیته رالی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی طراحی شده است، به هیچ عنوان رالی سرعت نیست. در این گونه رالی‌ها، برگزیدگان بر اساس عملکرد صحیح در نقشه خوانی، مسیریابی درست، مدیریت زمان و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی انتخاب شده و در پایان جایزه و لوح‌ یادبود دریافت خواهند کرد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این رویداد می‌توانند تا یکم آبان ماه از طریق پایگاه اینترنتی irallyclub.com اقدام کنند و یا برای دریافت اطلاعات بیشتر  با شماره‌های ۰۹۱۲۲۳۰۰۷۴۴، (دفتر هماهنگی) و  ۰۹۱۲۵۶۹۲۱۷۷ (پشتیبانی)، تماس بگیرند.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در راستای اجرای وظایفی که از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور و فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA)  واگذار شده است، با پشتیبانی از برنامه‌های تخصصی رالی و گردشگری خودرویی، در پی گسترش مشارکت عمومی در فعالیت‌های مرتبط با سفر، تقویت ظرفیت رویدادهای خانوادگی، ترویج سفرهای گروهی و ارزان‌قیمت و همچنین معرفی قابلیت‌های گردشگری کشور از مسیر برنامه‌های سازمان‌یافته خودرویی است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072202452
فاطمه سلطانی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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