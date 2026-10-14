به گزارش میراث آریا، رالی تور دو روزه گردشگری «متین‌آباد»، هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حرکت شرکت‌کنندگان از محوطه هتل اسپیناس پالاس تهران آغاز شده و با پیمایش مسیرهای گردشگری تهران- قم و کاشان به کویر زیبای متین‌آباد خواهد رسید.

شرکت‌کنندگان در دوکلاس پیشرفته و همگانی با یکدیگر رقابت می کنند و ضمن اقامت در کمپ کویری و بومگردی متین‌آباد، با اکوسیستم، طبیعت، گونه‌های جانوری و گیاهی منطقه و همچنین اهمیت حفظ این گونه‌ها آشنا خواهند شد.

رالی تور «متین‌آباد» که در قالب برنامه‌ای تفریحی و خانوادگی از سوی کمیته رالی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی طراحی شده است، به هیچ عنوان رالی سرعت نیست. در این گونه رالی‌ها، برگزیدگان بر اساس عملکرد صحیح در نقشه خوانی، مسیریابی درست، مدیریت زمان و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی انتخاب شده و در پایان جایزه و لوح‌ یادبود دریافت خواهند کرد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این رویداد می‌توانند تا یکم آبان ماه از طریق پایگاه اینترنتی irallyclub.com اقدام کنند و یا برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۰۹۱۲۲۳۰۰۷۴۴، (دفتر هماهنگی) و ۰۹۱۲۵۶۹۲۱۷۷ (پشتیبانی)، تماس بگیرند.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در راستای اجرای وظایفی که از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور و فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA) واگذار شده است، با پشتیبانی از برنامه‌های تخصصی رالی و گردشگری خودرویی، در پی گسترش مشارکت عمومی در فعالیت‌های مرتبط با سفر، تقویت ظرفیت رویدادهای خانوادگی، ترویج سفرهای گروهی و ارزان‌قیمت و همچنین معرفی قابلیت‌های گردشگری کشور از مسیر برنامه‌های سازمان‌یافته خودرویی است.

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