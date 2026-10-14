به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همایش گرامیداشت روز جهانی گردشگری با حضور انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ اکبر بهنام‌جو، استاندار قم؛ محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی؛ علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیاء میراث‌معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ جمعی از مسئولان استانی و ملی؛ فعالان بخش خصوصی تأسیسات گردشگری و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه عصر سه‌شنبه 21 مهر 1405 در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم برگزار شد.

در رویداد بر لزوم تبدیل قم از شهر عبوری به مقصد گردشگری ماندگار و ضرورت صیانت از میراث‌فرهنگی ناملموس تأکید شد.

این همایش با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و انجمن‌ها، تشکل‌ها و تأسیسات گردشگری استان قم برگزار شد.

ضرورت امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها

در ابتدای مراسم، تشکل‌های بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری استان از اقدامات و پیگیری‌های استاندار قم طی دو سال گذشته قدردانی کردند. سپس شهاب علی‌عرب، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم و نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، با اشاره به پیشینه تاریخی، مذهبی و موقعیت جغرافیایی قم گفت: قم با برخورداری از جاذبه‌های زیارتی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی و آثاری همچون کاروانسرای ثبت ‌جهانی دیر گچین، جایگاهی مهم در شبکه مواصلاتی کشور دارد.

در ادامه، محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های کسب‌وکارها، بر آمادگی مجلس برای پیگیری مسائل این بخش از مسیر قانون‌گذاری و ارائه بسته‌های کارشناسی‌شده توسط تشکل‌های تخصصی تأکید کرد.

ثبت ملی گویش قمی؛ گامی در پاسداشت هویت فرهنگی

انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گردشگری را دارای ابعاد مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست و گفت: شناسایی و توجه به گویش‌های متنوع کشور در تحکیم انسجام ملی و نشاط اجتماعی نقش دارد.

او ثبت ملی گویش قمی را گامی مهم در پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی مردم استان برشمرد و افزود: ثبت ملی این گویش نباید پایان راه باشد؛ بلکه باید آغاز اقدام‌های عملی برای حفاظت، مستندسازی و انتقال آن به نسل‌های آینده باشد.

بنهمچنین نمایشگاهی از ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی استان قم در ساختمان اتاق بازرگانی برپا شد که

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی در حاشیه شرکت در همایش مذکور با بازدید از نمایشگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم؛ آن را نشانه‌ای از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های گسترده استان قم در حوزه‌های مختلفی همچون گردشگری، پتروشیمی، معادن، قالی‌بافی و صنایع غذایی دانست.

سیدجواد رضویان؛ سفیر گردشگری استان قم

در بخش دیگری از این همایش، سیدجواد رضویان، هنرمند و بازیگر تلویزیون و سینما، به پاس نقش‌آفرینی در ترویج گویش قمی، به‌عنوان سفیر گردشگری استان قم معرفی شد.

او در این همایش با اشاره به ظرفیت‌های گویش قمی و با تقدیر از خدمات مرحوم استاد عباس فرساد (پژوهشگر، شاعر قمی و استاد ادبیات) در حفظ و ترویج گویش قمی و همچنین با اشاره به ظرفیت‌های این گویش، از مردم خواست این میراث ارزشمند را حفظ و به نسل‌های بعدی منتقل کنند.

همچنین استاد ناصر فیض، پژوهشگر و شاعر قمی، بر ضرورت حفظ و انتقال این میراث ناملموس به نسل‌های آینده تأکید کرد.

در بخش دیگری از این همایش، عماد محمودپور، رئیس جامعه هتلداران استان قم، با اشاره به فشارهای سنگین یک سال و نیم گذشته بر صنعت گردشگری گفت: در سخت‌ترین شرایط، حتی یک نیروی انسانی را تعدیل نکردیم؛ مشکلات داریم؛ ولی ناامیدی نداریم.

استاد ناصر فیض، شاعر قمی نیز در این همایش با اشاره به اهمیت گویش‌های محلی، بر ضرورت حفظ و انتقال گویش قمی به عنوان میراث‌فرهنگی ناملموس به نسل‌های آینده تأکید و همچنین اشعاری را قرائت کرد.

مراسم رونمایی

در این همایش با حضور مسئولان کشوری و استانی از لوح ثبت گویش قمی رونمایی شد، گویش ثبت قمی با شماره ۱۵۳ در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۵ هجری خورشیدی در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

ثبت گویش قمی در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس کشور، نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی به حفظ و احیای این میراث‌فرهنگی ناملموس است که در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات سبک زندگی، مهاجرت‌ها و کم‌توجهی به گویش‌های محلی، در معرض فراموشی قرار گرفته است.

رونمایی از کتاب درختان کهنسال استان قم

از کتاب درختان کهنسال استان قم به قلم رضا علی‌اصل نیز در این همایش با حضور معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و استاندار قم، رونمایی شد.

کتاب درختان کهنسال استان قم به قلم رضا علی‌اصل تدوین شده است. در بخشی از این کتاب آمده است: درختان کهنسال گنجینه‌ای از تاریخ طبیعت و زندگی هستند. زیبایی درختان کهنسال برای هر فردی زمین و آسمان را تداعی می‌کنند. این کتاب سفری است به سرزمین درختان کهنسال قم، جایی که ریشه‌ها، ما را در خاک تاریخ و شاخه‌ها، ما را در آسمان امید امتداد می‌دهند.

رونمایی از کتاب همیار سفر قم با ۱۲ مسیر گردشگری برای افزایش ماندگاری زائران

همچنین در این مراسم از کتاب همیار سفر قم رونمایی شد. کتاب همیار سفر قم با هدف روایت ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده شهر قم و افزایش ماندگاری زائران و گردشگران، با تمرکز بر حرم مطهر حضرت معصومه(س) و بافت تاریخی پیرامون آن، دو مسیر گردشگری مشخص و قابل پیمایش را معرفی می‌کند.

کتاب مذکور توسط مؤسسه گردشگری آوای فطرت و با تکیه بر تجربه این مؤسسه در طراحی مسیرهای گردشگری، آموزش و تولید محتوای چندرسانه‌ای تدوین شده است. این اثر در فاز نخست، بر حرم مطهر حضرت معصومه(س) و بافت تاریخی پیرامون آن تمرکز دارد و تلاش می‌کند؛ ظرفیت‌های دینی، تاریخی، فرهنگی، معماری و میراثی شهر قم را در قالب ۱۲ مسیر گردشگری مشخص و قابل پیمایش معرفی کند.

رونمایی از پلتفرم «اینجی»؛ گامی نو در توسعه اقتصاد اشتراکی گردشگری

پلتفرم اینجی به عنوان سامانه‌ای نوین در حوزه پیوند مشتریان با کسب‌وکارها و توسعه اقتصاد اشتراکی گردشگری، نیز با حضور معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و استاندار قم، رونمایی شد.

پلتفرم اینجی (INNJI) به عنوان بستری برای دسترسی آسان‌تر به سبک نوین زندگی و صنعت گردشگری طراحی شده است. این پلتفرم با رویکردی هدفمند، تلاش دارد تا با ایجاد ارتباطی مؤثر میان مشتریان، کسب‌وکارها و سازمان‌ها، فرصت‌های تازه‌ای را برای رونق اقتصاد خدمات، تفریح و گردشگری فراهم کند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به تارنمای (سایت) این پلتفرم به نشانی اینترنتی http://www.innji.com مراجعه کنند.

تجلیل از خانواده مرحوم استاد عباس فرساد

در این مراسم از خانواده مرحوم استاد عباس فرساد از شاعران طنزپرداز و پژوهشگر قمی و نیز استاد دکتر علیرضا فولادی، پژوهشگر و عضو هیأت علمی دانشگاه و استاد ناصر فیض از شعرای طنزپرداز و پژوهشگر قمی تجلیل به عمل آمد.

برگزاری از نمایشگاه عکس قم قدیم

در حاشیه برگزاری این رویداد، نمایشگاه عکس قم قدیم با بیش از ۳۰ تصویر تاریخی از شهر قم بر پا شد که مورد استقبال شرکت‌کنندگان در این همایش قرار گرفت.

اجرای پیش‌پرده‌خوانی با گویش قمی

برنامه پیش‌پرده‌خوانی با گویش قمی، توسط هنرمندان استان قم با سرپرستی علیرضا ساده و همکاری محمدتقی ساده و حسین ساده در این همایش انجام شد.

برگزاری آیین تجلیل

در این همایش همچنین از فعالان گردشگری و نهادهایی که در ایام مراسم بدرقه آقای شهید ایران و برپایی موکب جان من ایران و... تجلیل شد.

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