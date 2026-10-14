به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا،رویداد فرهنگی و ورزشی "جشنواره مردمی بادگیرها و بادبادک‌های شوشتر" به همت گروه فرهنگی‌هنری و مردمی «اوسونا» و با حضور پرشور پیر و جوان و به‌ویژه کودکانی برگزار شد که با در دست داشتن بادبادک‌های دست‌ساز خود، فضایی سرشار از نشاط را رقم زدند و آیین سنتی بادگیربازی را به یاد روزهای گذشته زنده کردند.

در حاشیه این جشنواره که با طنین آوازهای سنتی و اجرای آیین‌های بومی همراه بود، حاضران لحظاتی مفرح را در کنار جاذبه‌های تاریخی شوشتر تجربه کردند.

بازی محلی «بادگیر» از دیرباز میان بزرگان و کوچک‌ترهای شوشتر رواج داشته و جزو سرگرمی‌های اصیل این خطه به شمار می‌رود؛ ابزاری که به شکل دست‌ساز و با ساده‌ترین وسایل نظیر کاغذ، سریش و چوب بریه (شاخه درخت خرما یا نی رودخانه‌ای) ساخته می‌شود و شوشتری‌ها خاطرات فراوانی از ساخت و به پرواز درآوردن آن در دوران کودکی خود دارند.

شوشتر علاوه بر ظرفیت‌های بی‌شمار تاریخی و گردشگری، دارای گنجینه‌ای غنی از بازی‌ها و سرگرمی‌های سنتی است که احیای آن‌ها پیوند نسل جدید با هویت فرهنگی منطقه را استحکام می‌بخشد.

در پایان این جشنواره، از شرکت‌کنندگانی که بادگیرهای آنان از منظر اوج‌گیری در آسمان، زیبایی، خلاقیت در موضوع، تکنیک ساخت و اجرای آیین‌های سنتی حائز رتبه‌های برتر شده بودند، با اهدای جوایزی تجلیل شدند و عواید و کمک‌های مالی جمع‌آوری‌شده در این مراسم نیز به کودکان بی‌سرپرست اختصاص یافت.

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