به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین اهدای سند مالکیت محوطه باستانی بیت‌مشحوط روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمدرضا موالی‌زاده، استاندار، علی دهقانی، مدیرکل دادگستری، و زمان خوب، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان، در محل دادگستری استان برگزار و سند مالکیت این محوطه تاریخی به محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان تحویل داده شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در این باره گفت: سند مالکیت محوطه باستانی «بیت‌مشحوط» به مساحت ۶۳ هکتار به نام اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان صادر شد که با تحقق این مهم یکی از محوطه‌های تاریخی استان به مالکیت این اداره‌کل درآمد.

محمد جوروند خاطرنشان کرد: صدور اسناد مالکیت برای محوطه‌های تاریخی گامی مهم در زمینه تثبیت مالکیت، تقویت حفاظت قانونی و صیانت از آثار و محوطه‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان به شمار می‌رود و زمینه را برای مدیریت و حفاظت مؤثرتر از این میراث ارزشمند فراهم می‌کند.

محوطه باستانی «بیت‌مشحوط» که به شماره ۳۳۸۱۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده در شهرستان کرخه، بخش شاوور و روستای «بیت‌مشحوط» واقع شده است.

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