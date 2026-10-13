پارک جنگلی دهدشت؛ نگینی نوستالژیک در مسیر گردشگری کهگیلویه و بویراحمد + تصاویر

به گزارش خبرنگار میراث آریا، با سرد شدن هوا و کوچ مسافران به سمت مناطق گرمسیری، لازم است مکان‌های گردشگری و نوستالژیک استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از پیش معرفی شوند؛ استانی چهارفصل که همواره مورد استقبال گردشگران فراوانی از نقاط مختلف ایران و کشورهای عربی همسایه قرار دارد. پارک شهید دستغیب دهدشت، معروف به «پارک جنگلی»، یکی از این جاذبه‌هاست. این فضای سبز که برای شهروندان بخشی از خاطرات و هویت شهر است، در عین ظرفیت بالای گردشگری، کمبودها و نقایصی دارد که معرفی آن فرصتی است تا این مسائل به گوش مسئولین مربوطه برسد و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

توسعه آری، فراموشی داشته‌ها هرگز

توسعه فضای سبز و افزایش سرانه‌های شهری برای دهدشت ضرورتی انکارناپذیر است، اما این توسعه نباید به قیمت رها شدن یا به حاشیه رفتن فضاهای قدیمی تمام شود. توسعه اصیل بر پایه توازن شکل می‌گیرد باید از ظرفیت‌های موجود حداکثر بهره را برد و همزمان برای ایجاد فضاهای سبز تازه برنامه‌ریزی کرد. رها کردن سرمایه‌ای همچون پارک جنگلی، هدررفت منابعی است که جایگزینی آن‌ها تقریباً ناممکن است.

اقدامات ساده با بازدهی بالا

بسیاری از مشکلات و نیازهای پارک جنگلی دهدشت با اقداماتی ساده و بدون نیاز به بودجه‌های سنگین قابل حل است. شهرداری دهدشت، به‌عنوان متولی این پارک، می‌تواند با نصب تابلوی راهنمای مناسب و تعریف مسیر دسترسی مشخص از بلوار اصلی شهر، تردد شهروندان و گردشگران را تسهیل کند.

همچنین بخشی از نواقص موجود جزئی است و با بهره‌گیری از نیروهای داخلی شهرداری و هزینه‌های اندک می‌توان چهره‌ای شایسته به پارک بخشید. نظافت مستمر و توجه ویژه شهرداری، پیش‌نیاز استفاده بهینه خانواده‌ها از این فضا است.

ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت شهروندی

برای زیباسازی منظر پارک، به‌ویژه رنگ‌آمیزی دیوارهای آن، می‌توان از توان و انگیزه سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، جوانان و تشکل‌های داوطلب بهره گرفت. مشارکت این گروه‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌های اجرایی، احساس مسئولیت اجتماعی و پیوند عاطفی شهروندان با پارک را تقویت می‌کند.

هر چند نقش شهروندان در نگهداری پارک نیز کلیدی است؛ نریختن زباله و رعایت بهداشت عمومی، سهم هر دهدشتی در سرزندگی این فضا است. برگزاری جشن‌ها و رویدادهای فرهنگی و مناسبتی نیز می‌تواند این پارک را از فضایی صرفاً گذرا به کانون نشاط خانواده‌ها تبدیل کند.

گردشگری: معرفی و توسعه پایدار

استان کهگیلویه و بویراحمد، استانی چهارفصل است و این ویژگی فرصت مهمی برای گردشگری در تمام طول سال فراهم می‌کند. با نزدیک شدن به فصل‌های سرد، بسیاری از گردشگران به‌دنبال مقاصدی با آب‌وهوای معتدل‌تر و گرم‌تر می‌روند؛ در مقابل، جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی استان می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای تفرج و تفریح در این مقاطع باشد.

مناطق گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد همواره مورد استقبال گردشگران فراوانی از نقاط مختلف ایران و کشورهای عربی همسایه قرار گرفته‌اند. از مسئولین انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی مناسب، این مناطق را معرفی و زیرساخت‌های پذیرش آن‌ها را تقویت کنند.

پارک جنگلی دهدشت نیز می‌تواند بخشی از این مسیر باشد تابلوهای راهنما و مسیر دسترسی مشخص، زیرساخت پذیرش گردشگران را فراهم می‌کند و برگزاری رویدادهای فرهنگی، معرفی این فضا را در سطح منطقه گسترش می‌دهد. توسعه گردشگری باید با حفظ محیط زیست و هویت محلی همراه باشد تا منبع پایدار درآمد و اعتبار برای شهر شود.

سرمایه‌گذاری هوشمندانه؛ ساختن آینده بر پایه داشته‌های امروز

پارک شهید دستغیب یادگار دهه‌ها رشد و خاطره در دهدشت است. مدیریت شهری باید با نگاهی دووجهی عمل کند، از یک سو پایه‌های حفاظت و بهسازی فضاهای موجود را استوار سازد و از سوی دیگر برای افزایش ظرفیت‌های تازه گام بردارد. شهری که داشته‌های خود را نبیند، هرگز نمی‌تواند فضاهای تازه و پایدار خلق کند.

گزارش از امیر امیرپور

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