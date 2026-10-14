به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هتل بوتیک آناهید که در بنای تاریخی عمارت بیات پور با ثبت ملی مستقر شده است، با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان، آماده بهره‌برداری از گردشگران است.

این مجموعه در بنای تاریخی عمارت بیات‌پورکه دارای درجه یک میراث فرهنگی است، مستقر شده است و طبق اعلام مدیریت هتل، این مجموعه بر روی زمینی به مساحت ۷۵۰ متر مربع و با بنای هزار و ۳۰۰ متر مربع احداث شده است.

مدیر هتل آناهید در مراسم افتتاحیه با اشاره به دشواری‌های احداث این مجموعه، تصریح کرد که به دلیل قرارگیری در بافت تاریخی و کوچه‌های تنگ شیراز، فرآیند انتقال مصالح و عملیات ساخت و مرمت بسیار دشوار و پرهزینه بوده است.

عبدالرحیم فرحی خاطرنشان کرد: با توجه به نرخ‌های فعلی در مهرماه ۱۴۰۵، مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده برای راه‌اندازی این مجموعه، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

او ادامه داد :هتل بوتیک آناهید شامل ۱۶ اتاق اقامتی در سطح VIP، رستوران و سالن اجتماعات است که با هدف ارائه خدمات لوکس در قالب یک هتل سنتی طراحی شده است.

در مراسم گشایش این واحد اقامتی، محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، و میرحسینی، معاون دفتر بازاریابی و توسعه وزارت، بهزاد مریدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس به همراه جمعی از معاونان و کارشناسان این اداره کل در این مراسم حضور داشتند.

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