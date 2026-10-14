معصومه شریفی کارشناس صنایع دستی ایلام در یادداشتی نوشت: صنایع‌دستی هر سرزمین، روایتگر تاریخ، فرهنگ و ذوق مردمانی است که هنر را نسل به نسل منتقل کرده‌اند. در این میان، گلیم نقش‌برجسته ایلام جایگاهی متمایز دارد؛ هنری اصیل که از پیوند خلاقانه گلیم‌بافی و قالی‌بافی پدید آمده و توانسته است سنت‌های دیرینه را با نوآوری در طراحی و اجرا همراه کند. این هنر، جلوه‌ای از خلاقیت زنان و مردان هنرمند ایلامی و بخشی ارزشمند از میراث فرهنگی این استان به شمار می‌رود.

آنچه گلیم نقش‌برجسته را از بسیاری از دست‌بافته‌های دیگر متمایز می‌کند، شیوه خاص تولید آن است؛ به‌گونه‌ای که زمینه اثر با تکنیک گلیم‌بافی و بخش‌هایی از نقوش با استفاده از گره‌های قالی شکل می‌گیرد. حاصل این تلفیق، اثری برجسته، چشم‌نواز و برخوردار از هویتی مستقل است که ریشه در فرهنگ بومی ایلام دارد. همین ویژگی‌ها، ظرفیت مناسبی برای معرفی این هنر به‌عنوان محصولی شاخص در بازارهای صنایع‌دستی و هنرهای اصیل ایرانی فراهم کرده است.

امروز، صیانت از صنایع‌دستی تنها به معنای حفظ یک سنت تاریخی نیست؛ بلکه باید آن را فرصتی برای ایجاد اشتغال، تقویت اقتصاد خانواده‌ها و توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری نیز دانست. گلیم نقش‌برجسته می‌تواند با تکیه بر توانمندی هنرمندان بومی، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را فراهم کند و به یکی از محورهای مهم اقتصاد فرهنگ در استان ایلام تبدیل شود.

نقش‌برجسته، فرصتی ارزشمند برای تقویت جایگاه این هنر و حرکت به سمت تولیدات باکیفیت، معرفی هدفمند و توسعه بازارهای فروش است. تحقق اهداف این عنوان ملی، مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، حمایت از بافندگان، بهبود کیفیت مواد اولیه، آموزش و نوآوری در طراحی و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان و بازار مصرف است.

در این مسیر، همسایگی ایلام با کشور عراق و برخورداری از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری، به‌ویژه در ایام اربعین، فرصت مناسبی برای معرفی و عرضه محصولات صنایع‌دستی استان فراهم می‌کند. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، در کنار بازاریابی حرفه‌ای و صادرات هدفمند، می‌تواند ارزش اقتصادی گلیم نقش‌برجسته را افزایش دهد و سهم هنرمندان را از منافع حاصل از تولید و فروش بهبود بخشد.

با وجود ظرفیت‌های قابل توجه این هنر، توسعه آن نیازمند توجه جدی به مسائل و چالش‌های پیش روی هنرمندان است. حمایت از بیمه بافندگان، فراهم‌کردن زمینه فعالیت کارگاه‌های تخصصی، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای، تقویت زیرساخت‌های فروش و معرفی هویت بصری گلیم نقش‌برجسته در فضاهای شهری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تثبیت جایگاه این هنر کمک کند.

همچنین، توسعه فروشگاه‌های تخصصی، حضور هدفمند در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و استفاده از ابزارهای نوین تبلیغات و فروش، می‌تواند فاصله میان تولید و بازار را کاهش دهد. در کنار این اقدامات، همکاری دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی، فعالان اقتصادی و خود هنرمندان، ضرورتی انکارناپذیر برای دستیابی به توسعه‌ای ماندگار است.

در نهایت، گلیم نقش‌برجسته تنها یک دست‌بافته زیبا نیست؛ بلکه سرمایه‌ای فرهنگی و اقتصادی برای استان ایلام است. حفظ اصالت این هنر در کنار تجاری‌سازی اصولی آن، دو مسیر مکمل برای پاسداشت میراث گذشتگان و ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای نسل‌های جدید به شمار می‌روند.

ایلام با پشتوانه فرهنگ غنی زاگرس و دستان توانمند هنرمندانش، ظرفیت آن را دارد که گلیم نقش‌برجسته را به نمادی شناخته‌شده از هویت ایرانی و فرصتی پایدار برای رونق اقتصادی تبدیل کند؛ مسیری که تحقق آن، در گرو حمایت مستمر از هنرمندان و باور به ارزش واقعی هنر و صنایع‌دستی است.

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