به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت شناسایی توانمندی‌های رشته‌های مختلف صنایع‌دستی اظهار کرد: برگزاری میزهای تخصصی، فرصتی برای بررسی وضعیت هر رشته، شناخت ظرفیت‌های موجود و فراهم‌کردن زمینه تعامل میان هنرمندان و فعالان این حوزه است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: چرم‌دوزی و هنرهای مرتبط با چرم، از قابلیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی به شمار می‌روند که با تکیه بر مهارت هنرمندان و تنوع در طراحی و تولید محصولات، می‌توانند زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های تولیدی و تقویت حضور محصولات بومی در بازار باشند.

او با بیان اینکه توسعه این رشته نیازمند توجه به مسائل تخصصی و تقویت ارتباط میان فعالان آن است، گفت: برگزاری این میز تخصصی، زمینه مناسبی برای طرح دیدگاه‌های هنرمندان، بررسی نیازهای این حوزه و شناسایی راهکارهای تقویت فعالیت‌های حرفه‌ای فراهم می‌کند.

رمجی خاطرنشان کرد: تداوم برگزاری میزهای تخصصی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، به شناسایی دقیق‌تر فرصت‌ها و چالش‌ها کمک می‌کند و می‌تواند زمینه مشارکت مؤثرتر هنرمندان در برنامه‌ریزی‌ها و تقویت جایگاه صنایع‌دستی هرمزگان را فراهم سازد.

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