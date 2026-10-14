حضور صنعتگران ایلامی در شهرهای صویره و کوت استان واسط عراق

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۲۲ مهرماه با اشاره به حضور مستمر صنعتگران استان در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی کشور عراق اظهار کرد: حضور صنعتگران ایلامی در شهرهای صویره و کوت، فرصتی ارزشمند برای معرفی هنرهای بومی، عرضه محصولات باکیفیت و ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه صادرات صنایع‌دستی استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: تاکنون صنعتگران استان ایلام در ۷۰ نمایشگاه صنایع‌دستی حضور یافته‌اند که این روند، نقش مؤثری در معرفی توانمندی‌های هنرمندان، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد فرصت‌های جدید برای فروش محصولات صنایع‌دستی داشته است.

شریفی با تأکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی با کشور عراق تصریح کرد: نزدیکی جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی میان استان ایلام و شهرهای مختلف عراق، ظرفیت مناسبی برای گسترش بازار صنایع‌دستی استان فراهم کرده است و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه حضور بیشتر هنرمندان ایلامی در بازارهای منطقه را فراهم کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام خاطرنشان کرد: حمایت از صنعتگران، معرفی هنرهای سنتی و بومی و فراهم کردن فرصت‌های مناسب برای عرضه و فروش محصولات، از اولویت‌های این اداره‌کل در راستای رونق اقتصاد صنایع‌دستی و ایجاد اشتغال پایدار در استان است.

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