به‌گزارش خبرنگارمیراث‌آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی امروز چهارشنبه 22 مهرماه 1405در حاشیه بازدید از سومین رویداد ملی «جلیقه ایرانی» در شیراز، با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه گردشگری و صنایع‌دستی گفت: رویداد مهر شیراز از این جهت که محوریت آن بر عهده بخش خصوصی است و در عین حال از حمایت بخش دولتی برخوردار است، با بسیاری از رویدادهای دیگر کشور تفاوت دارد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تقویت همکاری میان بخش‌های گردشگری و صنایع‌دستی افزود: یکی از محورهای این همکاری، رفع مشکلات بازاریابی و فروش محصولات صنایع‌دستی است؛ موضوعی که می‌تواند با برگزاری رویدادهای تخصصی و استفاده از ظرفیت مجموعه‌های گردشگری، از جمله هتل‌ها، پیگیری شود.

محسنی‌بندپی با تأکید بر ضرورت گسترش چنین رویدادهایی در سطح کشور بیان کرد: ظرفیت‌هایی که در استان فارس و در قالب رویداد مهر شیرازشکل گرفته، می‌تواند الگویی برای برگزاری رویدادهای متنوع در مجموعه‌های گردشگری باشد؛ به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان صنایع‌دستی نیز از فضای ایجادشده برای عرضه محصولات خود بهره‌مند شوند.

او با اشاره به اهمیت نگاه زنجیره‌ای به صنعت گردشگری گفت: گردشگری تنها به ساخت هتل محدود نمی‌شود و باید زنجیره فعالیت‌های مرتبط با آن، از صنایع‌دستی و دفاتر خدمات مسافرتی تا راهنمایان گردشگری، به‌صورت یکپارچه دیده شود.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین با اشاره به نوآوری‌های به‌کاررفته در آثار ارائه‌شده در این رویداد، استفاده مجدد از پارچه‌های دورریز در تولید محصولات جدید را نمونه‌ای از خلاقیت در مسیر توسعه پایدار دانست؛ رویکردی که ضمن کمک به کاهش پسماند، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت طراحی و هنر ایرانی را فراهم می‌کند.

محسنی‌بندپی با تأکید بر نقش صنایع‌دستی و گردشگری در ایجاد اشتغال، به‌ویژه برای بانوان و در حوزه مشاغل خانگی، از پیگیری تسهیلات حمایتی برای فعالان این بخش سخن گفت و در عین حال، بروکراسی بانکی را از موانع دسترسی متقاضیان به منابع مالی عنوان کرد.

او با اشاره به ظرفیت گردشگری برای افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور اظهار کرد: گردشگری می‌تواند در ایجاد درآمد و حفظ اشتغال نقش مؤثری داشته باشد و برای تحقق این هدف باید ظرفیت‌های مختلف آن، از جمله صنایع‌دستی، گردشگری فرهنگی، بوم‌گردی و سایر بخش‌های مرتبط، در کنار یکدیگر تقویت شوند.

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