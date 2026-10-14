جشنواره ملی نان فرصتی برای معرفی تنوع فرهنگی و رونق گردشگری کرمان است

به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵، در حاشیه مراسم افتتاح چهارمین جشنواره ملی نان و بازدید از بخش‌های مختلف این رویداد، در گفت‌وگو با رادیو جشنواره اظهار کرد: شیوه‌های پخت نان در مناطق مختلف استان کرمان و ایران، جلوه‌ای از تنوع فرهنگی و اقلیمی کشور عزیزمان است و معرفی این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مردم با آداب، رسوم و سنت‌های بومی مناطق مختلف را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره نان افزود: این رویداد فرصتی مغتنم برای حضور مردم، ایجاد نشاط اجتماعی و فراهم‌کردن فضایی برای سرگرمی، تعامل و آشنایی با فرهنگ‌های متنوع کشور است و می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و رونق اقتصاد گردشگری نقش موثری ایفا کند.

او با قدردانی از شهرداری کرمان و عوامل اجرایی در برگزاری این جشنواره بیان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی حاصل تلاش و همکاری مجموعه‌های مختلف است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان نیز در مسیر هرچه باشکوه‌تر برگزارشدن این جشنواره، همکاری و همراهی لازم را با شهرداری و سایر ارکان اجرایی داشته و دنبال می‌کند.

محسن‌نژاد همچنین از پیگیری ثبت جشنواره ملی نان در تقویم ملی رویدادهای کشور با همکاری شهرداری کرمان و همراهی اداره‌کل میراث‌فرهنگی خبر داد و این اقدام را گامی در راستای تثبیت جایگاه این رویداد و تقویت ظرفیت‌های گردشگری رویدادمحور استان دانست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به حضور فعال هنرمندان صنایع‌دستی در این جشنواره گفت: ارائه محصولات و هنرهای سنتی در کنار برنامه‌های مرتبط با نان، از نکات مثبت این رویداد است و فرصتی برای معرفی صنایع‌دستی، ترویج هنرهای بومی و آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان با جلوه‌های متنوع فرهنگ ایرانی فراهم می‌کند.

او در پایان با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف برای توسعه گردشگری خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره‌هایی با محوریت فرهنگ و سنت‌های بومی، علاوه بر ایجاد فضای شاد و مشارکت اجتماعی، می‌تواند زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های استان کرمان و جذب گردشگران را فراهم کند.

چهارمین جشنواره ملی نان از ۲۰ تا ۲۴ مهر در پردیسان قائم(عج) کرمان میزبان گردشگران و علاقه‌مندان است.

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