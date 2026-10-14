الماس قبادی معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد در گفت وگو با خبرنگار میراث آریا در تشریح آخرین اقدامات و برنامه‌های حمایتی این معاونت از فعالان صنایع دستی اعلام کرد: فرایند تاسیس نخستین تشکل صنفی هنرمندان صنایع دستی استان وارد مرحله تازه‌ای شده و در پاییز امسال به سرانجام می‌رسد.

الماس قبادی افزود: فراخوان اولیه برای انتخاب و شناسایی هنرمندان شاخص و برجسته به اداره‌های شهرستان‌های مختلف کهگیلویه و بویراحمد ابلاغ شده و پس از بررسی دقیق سوابق و معرفی افراد واجد شرایط از سوی ادارات شهرستانی، لینک پیامک نام‌نویسی برای آنها ارسال خواهد شد که هم اکنون برای ۲ هزار نفر از هنرمندان واجد شرایط ارسال شده است.

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: هنرمندان علاقه‌مند و واجد شرایط پس از دریافت پیامک باید نسبت به بارگذاری مدارک مورد نظر در سامانه اقدام کنند و پس از ارزیابی‌های تخصصی، اسامی ۱۲ نفر که موفق به کسب بیشترین امتیاز شوند به عنوان کاندیدای نهایی معرفی خواهند شد تا در نهایت انتخابات رسمی هیات مدیره برگزار شود.

قبادی ابراز امیدواری کرد: با تلاش‌های شبانه‌روزی صورت‌گرفته، فرایند برگزاری انتخابات هیات مدیره صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد تا پایان پاییز امسال نهایی شده و هنرمندان این خطه مستعد برای نخستین بار در تاریخ استان صاحب تشکل صنفی مستقل و قانونی شوند.

او با اشاره به اینکه تشکیل انجمن صنایع دستی از مطالبات دیرینه و به حق هنرمندان استان بوده است تاکید کرد: پس از ایجاد و رسمیت یافتن این تشکل صنفی، بسیاری از امور اجرایی و تخصصی مانند مدیریت و شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی به خود هنرمندان و تشکل‌های مدنی واگذار خواهد شد تا نقش نظارتی و حمایتی دولت تقویت و امور به دست متخصصان واقعی سپرده شود.

قبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی برای ارتقای سطح کیفی محصولات گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۵۵ هنرجو در مناطق مختلف این استان در ۱۳ رشته متنوع صنایع دستی آموزش‌های تخصصی را فرا گرفته‌اند. قبادی افزود: امسال برنامه‌ریزی برای برگزاری ۴۰ دوره آموزشی با هدف ایجاد اشتغال پایدار، توسعه مشاغل خانگی و درآمدزایی در حوزه صنایع دستی در مناطق شهری و روستایی کهگیلویه و بویراحمد با جدیت در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به چالش‌های حوزه فروش و بازاریابی به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های هنرمندان تصریح کرد: متاسفانه هم‌اکنون بسیاری از محصولات ارزشمند بافندگان و صنعتگران استان از سوی دلالان و واسطه‌گران سودجو با نرخ بسیار پایین و نازل خریداری می‌شود و دستمزد واقعی و عادلانه آنان به سود اقتصادی مناسب و پایدار تبدیل نمی‌شود.

قبادی تصریح کرد: برای رفع مشکلات بازاریابی و تسهیل روند فروش در بازارهای داخلی و حتی توسعه صادرات به کشورهای خارجی، رایزنی‌ها و پیگیری‌های مستمری با نهادهای مرتبط در حال انجام است.

او عنوان کرد: استفاده بهینه از ظرفیت فروشگاه‌های مجازی و شبکه‌های نوین تجارت الکترونیک یکی از راهکارهای اساسی و مهم برای حذف کامل دلالان، کوتاه کردن زنجیره واسطه‌گری و افزایش چشمگیر درآمد هنرمندان صنایع دستی استان است.

قبادی ابراز داشت: برنامه‌های آموزشی جامع و کاربردی برای نحوه استفاده از این بستر دیجیتال با همکاری یکی از فروشگاه‌های مجازی مشهور و معتبر کشور در دست اقدام است تا هنرمندان بتوانند محصولات خود را بدون واسطه به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسانند.

به گزارش میراث آریا؛ در حال حاضر ۳۵ هزار هنرمند صنایع دستی در سراسر کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می‌کنند و سالانه بیش از ۲۱۸ هزار متر مربع انواع محصولات صنایع دستباف با اصالت و بی‌نظیر در این استان تولید و روانه بازارهای مصرف می‌شود.

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