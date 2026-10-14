صیانت از قلعه سنگ سیرجان، پاسداشت هویت و پیشینه تمدنی منطقه است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا ایزدی چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵، با همراهی سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان و جمعی از کارشناسان مرمت، از مجموعه تاریخی قلعه سنگ سیرجان بازدید کرد.

رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی در حاشیه این بازدید با اشاره به طرح موضوع قلعه سنگ سیرجان در دیدار هفته گذشته با استاندار کرمان گفت: در پی این دیدار و با دستور استاندار کرمان و برنامه‌ریزی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، امروز از این مجموعه تاریخی بازدید کردیم تا وضعیت آن از منظر باستان‌شناسی، معماری و نیازهای مرمتی مورد بررسی قرار گیرد.

او با تاکید بر ارزش‌های تاریخی و معماری قلعه سنگ سیرجان افزود: این مجموعه یکی از ارزشمندترین محوطه‌های تاریخی شهرستان به شمار می‌رود و حفاظت از آن، علاوه بر صیانت از آثار تاریخی، در پاسداشت هویت فرهنگی و پیشینه تمدنی این سیرجان نقش بسزایی دارد.

ایزدی با اشاره به وضعیت منبر سنگی این مجموعه تاریخی بیان کرد: با حضور کارشناسان مرمت، اقدامات حفاظتی این اثر در اولویت قرار گرفته است و در مرحله نخست، استحکام‌بخشی منبر سنگی و کنترل روند فرسایش‌های محیطی آن در دستور کار قرار دارد و در ادامه، پس از مستندسازی و ثبت وضعیت موجود اثر، انتقال آن به مکانی امن برای نگهداری و حفاظت موثرتر پیگیری می‌شود.

رئیس مرکز ثبت وزارت میراث‌فرهنگی در ادامه بیان کرد: با توجه به ارزش تاریخی منبر سنگی و ضرورت فراهم‌کردن امکان بازدید عمومی، ساخت نمونه‌ای مشابه در ابعاد واقعی نیز در برنامه قرار دارد تا ضمن حفاظت از اثر اصلی و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از عوامل طبیعی و انسانی، امکان آشنایی و بازدید علاقه‌مندان از این یادگار تاریخی فراهم شود.

او همچنین با اشاره به ضرورت حفاظت و مرمت بخش‌های مختلف قلعه سنگ سیرجان اظهار کرد: در زمینه مرمت جداره‌های این مجموعه، رایزنی‌هایی با شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است تا با مشارکت و همراهی این مجموعه، زمینه اجرای اقدامات مرمتی و حفاظتی فراهم شود.

ایزدی در پایان تاکید کرد: هدف از این اقدامات، تنها حفاظت و سامان‌دهی کالبد تاریخی قلعه سنگ نیست، بلکه با صیانت از ارزش‌های معماری و تاریخی این مجموعه و ارتقا وضعیت آن، می‌توان زمینه بهره‌مندی بهتر مردم و گردشگران از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این اثر ارزشمند را نیز فراهم کرد.

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