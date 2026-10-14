به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا ایزدی چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ با همراهی سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در دیدار با سید رحیم رضوی‌نسب فرماندار سیرجان، بر ضرورت حفاظت از عناصر ارزشمند تاریخی مجموعه قلعه سنگ و برنامه‌ریزی برای مرمت و سامان‌دهی این اثر تاکید کرد.

رئیس مرکز ثبت وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به افزایش توجه عمومی به آثار تاریخی و فرهنگی کشور گفت: توجه جامعه به مواریث تاریخی و فرهنگی، اتفاقی مثبت و ارزشمند است و نگاه دولت نیز بر صیانت از میراث هویتی و ریشه‌های تاریخی کشور استوار است، در این میان حفاظت از آثار تاریخی شاخص شهرستان‌ها، نقش مهمی در پاسداشت هویت فرهنگی و تمدنی مناطق مختلف ایران دارد.

او با اشاره به اهمیت پلکان سنگی قلعه سنگ سیرجان افزود: این پلکان یکی از عناصر تاریخی ارزشمند مجموعه قلعه سنگ است که به‌دلیل فرسایش‌های محیطی و آسیب‌های انسانی، نیازمند اقدامات حفاظتی ویژه است، ازاین‌رو انتقال آن به مکانی امن با همکاری فرمانداری و با هدف کاهش مخاطرات طبیعی و انسانی و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر، از اولویت‌های دردستورکار باید باشد.

ایزدی در ادامه بیان کرد: با توجه به حضور کارشناسان مرمت در سیرجان، اقدامات اولیه برای بررسی وضعیت اثر و اجرای عملیات استحکام‌بخشی و حفاظت از آن پیگیری می‌شود، همچنین خوانش و بررسی متن حک‌شده بر پلکان سنگی با بهره‌گیری از متخصصان و پژوهشکده میراث‌فرهنگی دنبال خواهد شد تا اطلاعات تاریخی این اثر با دقت بیشتری مستند و ثبت شود.

رئیس مرکز ثبت وزارت میراث‌فرهنگی با تاکید بر ضرورت هماهنگی برای اجرای برنامه‌های حفاظتی تصریح کرد: با همراهی فرمانداری سیرجان، مکان مناسبی برای انتقال و نگهداری پلکان سنگی تعیین شده تا پس از انجام اقدامات اولیه و تکمیل مستندات، شرایط حفاظت بلندمدت از این اثر فراهم شود، همچنین ساخت نمونه‌ای مشابه با ابعاد واقعی برای نمایش عمومی در برنامه انجام با همکاری مذیریت اجرایی شهرستان قرار دارد تا ضمن حفاظت از اثر اصلی، امکان بازدید و آشنایی مردم با این عنصر ارزشمند تاریخی فراهم شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت انجام مطالعات و کاوش‌های باستان‌شناسی در مجموعه قلعه سنگ اشاره کرد و گفت: با همکاری فرمانداری در جلب مشارکت شرکت‌های صنعتی و معدنی شهرستان، پیگیری انجام یک فصل کاوش باستان‌شناسی در این مجموعه در دستور کار قرار دارد و در ادامه نیز می‌توان با مشارکت شرکت‌های معدنی و بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، زمینه تامین منابع لازم برای مرمت و سامان‌دهی قلعه را فراهم کرد.

ایزدی در پایان تاکید کرد: هدف از مجموعه این اقدامات، حفاظت اصولی از ارزش‌های تاریخی و معماری قلعه سنگ و فراهم‌کردن زمینه معرفی شایسته آن به مردم و گردشگران است تا این مجموعه بتواند جایگاه واقعی خود را به‌عنوان یکی از نمادهای تاریخ، فرهنگ و هویت شهرستان سیرجان بازیابد.

انتهای پیام/