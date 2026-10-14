بازار تاریخی سیرجان، میراثی برای پاسداشت هویت و رونق گردشگری

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا ایزدی چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ با همراهی سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، از بازار تاریخی سیرجان بازدید کرد و در جریان روند مرمت و سامان‌دهی این مجموعه قرار گرفت.

رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به اهمیت ثبت میراث ناملموس و پاسداشت مهارت‌های بومی اظهار کرد: ثبت ملی راسته بازار قاووت سیرجان با تشکیل و تکمیل پرونده مربوط به آن در دستور کار قرار دارد تا این عنصر فرهنگی، به واسطه نقش‌آفرینی در زندگی روزمره مردم و برخورداری از مهارت بومی تولید قاووت، در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت برسد.

او افزود: مهارت‌های سنتی و شیوه‌های تولید بومی، بخشی از هویت فرهنگی هر منطقه را شکل می‌دهند و ثبت آن‌ها می‌تواند به حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده کمک کند.

ایزدی با اشاره به روند مرمت و سامان‌دهی بازار تاریخی سیرجان بیان کرد: با تخصیص اعتبار از محل اعتبارات استانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، اقدامات مربوط به مرمت و سامان‌دهی بازار در حال پیگیری است و امیدواریم در ادامه، با بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های معدنی و صنعتی فعال در شهرستان، منابع مالی مورد نیاز برای تداوم این اقدامات نیز تامین شود.

رئیس مرکز ثبت وزارت میراث‌فرهنگی با تاکید بر اهمیت حفاظت از آثار تاریخی سیرجان تصریح کرد: مرمت و سامان‌دهی بناها و مجموعه‌های تاریخی، علاوه بر صیانت از پیشینه فرهنگی و تاریخی منطقه، زمینه مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، افزایش حضور گردشگران و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری فراهم می‌کند.

او در پایان خاطرنشان کرد: توجه هم‌زمان به حفاظت از آثار تاریخی، ثبت میراث ناملموس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی شهرستان می‌تواند به تقویت هویت فرهنگی سیرجان و فراهم‌شدن زمینه توسعه پایدار گردشگری در این منطقه کمک کند.

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