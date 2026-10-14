به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، انوشیروان محسنی بندپی، امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ در این نشست با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به بخش گردشگری و تقویت نقش آن در اقتصاد کشور گفت: هدف ما این است که گردشگری را به سومین منبع اصلی درآمد غیرنفتی کشور تبدیل کنیم.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به سیاست‌های دولت و سازمان برنامه و بودجه، از ظرفیت‌های حمایتی و تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای پروژه‌های گردشگری سخن گفت و حمایت‌های صندوق توسعه ملی و ظرفیت استفاده از اوراق را از جمله ابزارهای تأمین مالی این بخش برشمرد.

محسنی بندپی در ادامه با اشاره به دغدغه‌های کارکنان این حوزه، به تشریح راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت حقوقی و رفاهی آنان پرداخت.

او پیشنهاد داد کارکنان استان‌ها بتوانند با تخفیف‌های ویژه، از ظرفیت هتل‌ها و اقامتگاه‌های اختصاصی وزارتخانه در شهرهایی از جمله تهران، کرمانشاه و تبریز استفاده کنند؛ پیشنهادی که به گفته او، می‌تواند در راستای ارتقای سطح رفاه کارکنان مورد توجه قرار گیرد.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین بر ضرورت پیگیری ملی‌شدن نظام پرداخت حقوق کارکنان و ایجاد استقلال مالی برای سازمان‌ها، مشابه برخی دیگر از سازمان‌های کشوری، تأکید کرد.

محسنی بندپی با اشاره به وضعیت نیروهای طرحی، از پیگیری و مذاکره با سازمان برنامه و بودجه برای فراهم‌کردن زمینه تبدیل وضعیت این نیروها خبر داد و افزود: با توجه به هزینه‌های سنگین درمان، حفظ پوشش بیمه تکمیلی کارکنان نیز از اولویت‌هایی است که در گزارش‌های ارسالی به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

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