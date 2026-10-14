به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری چهارشنبه ۲۲ مهر در نخستین جلسه شورای فنی میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری‌های کارشناسی در حوزه حفاظت از میراث تاریخی، بر ضرورت بهره‌گیری از مطالعات تخصصی و مستندات معتبر در فرآیند حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی تاکید کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با بیان اینکه شورای فنی از جایگاه ویژه‌ای در بررسی و تصمیم‌گیری درباره موضوعات تخصصی میراث‌فرهنگی برخوردار است، اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره بافت‌های تاریخی باید با در نظر گرفتن ویژگی‌های کالبدی، هویتی و ارزش‌های تاریخی آن‌ها صورت گیرد تا اقدامات حفاظتی و احیایی، ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای موجود، به اصالت و انسجام تاریخی این محدوده‌ها لطمه وارد نکند.

او تصریح کرد: حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی، فراتر از نگهداری بناها و عناصر کالبدی، مستلزم صیانت از هویت تاریخی و ارزش‌هایی است که در گذر زمان در ساختار این بافت‌ها شکل گرفته‌اند، ازاین‌رو، هرگونه مداخله باید با شناخت دقیق ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی و بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام شود.

اکبری بر اهمیت مشارکت‌پذیری در فرآیند حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی تاکید کرد و گفت: رویکردهای حفاظتی باید بر پایه مطالعات دقیق، مستند و با توجه به ابعاد مختلف بافت تاریخی تدوین شوند و در تمامی مراحل، حفظ اصالت، هویت و ارزش‌های تاریخی در اولویت قرار گیرد.

او در پایان بیان کرد: صیانت از یکپارچگی بافت‌های تاریخی، اصلی اساسی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این محدوده‌هاست و اقدامات اجرایی باید به‌گونه‌ای هدایت شوند که ضمن فراهم کردن زمینه حفاظت و احیا، از آسیب به هویت و ارزش‌های تاریخی آن‌ها جلوگیری شود.

در این نشست که با حضور معاون میراث‌فرهنگی استان، کارشناسان و اعضای شورای فنی برگزار شد، گزارش مطالعات بافت تاریخی شهرهای ملایر و تویسرکان شامل شناخت وضع موجود، ارزش‌های تاریخی و معماری، آسیب‌شناسی، ضوابط حریم، اولویت‌های مرمت و پیشنهادهای احیا و ساماندهی مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

اعضای شورای فنی نیز پس از بررسی گزارش، دیدگاه‌ها و نکات فنی خود را درباره دقت و جامعیت مطالعات، انطباق با قوانین و مقررات میراث‌فرهنگی، حفظ اصالت و یکپارچگی بافت، توجه به بافت اجتماعی و اقتصادی، نحوه تعامل با مالکان و دستگاه‌های اجرایی و اولویت‌بندی اقدامات مطرح کردند.

انتهای پیام/