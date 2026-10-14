به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد کرمی روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در ادامه پیگیری ها و رایزنی های خود در مرکز با محسن سیفی کفشگری، مدیرعامل بانک ملی ایران دیدار و گفتگو کرد.

استاندار ایلام با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و منابع بانکی برای تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان، بر نقش مؤثر نظام بانکی در تکمیل زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی تأکید کرد.

احمد کرمی با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی تکمیل این طرح‌ها، توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، ارتقای خدمات درمانی، تأمین پایدار آب و بهبود شرایط معیشتی مردم را از اولویت‌های اصلی مدیریت استان برشمرد و بر استمرار همکاری با شبکه بانکی کشور برای تحقق اهداف توسعه‌ای ایلام تأکید کرد.

در این دیدار که روح‌الله نورمحمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز حضور داشت، بانک ملی ایران با تأمین ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ظرفیت‌های قانونی و منابع بانکی، علاوه بر اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۵، برای اجرای طرح‌های ملی و اولویت‌دار استان موافقت کرد.

این منابع با هدف تسریع در تکمیل طرح‌های زیرساختی در حوزه‌های حمل‌ونقل، کشاورزی، بهداشت و درمان و آبرسانی، به‌ویژه ایستگاه‌های پمپاژ کشاورزی، مراکز بیمارستانی و طرح‌های تأمین آب شرب شهرها و روستاهای استان پیش‌بینی شده است.

همچنین در بخش دیگری از این نشست، راهکارهای تأمین مالی و حمایت بانکی از طرح‌های بزرگ اقتصادی استان شامل مجتمع پتروپالایش دهلران، کارخانه سیمان دهلران، پویا نخ ایلام و کوشاب غرب ایلام بررسی شد.

مدیرعامل بانک ملی ایران نیز ضمن اعلام آمادگی برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌آفرین استان، بر پیگیری تأمین مالی این طرح‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی تأکید کرد.

این توافق در راستای استفاده از ظرفیت نظام بانکی برای تسریع در تکمیل طرح‌های زیربنایی، تقویت تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال در استان ایلام صورت گرفته است.

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