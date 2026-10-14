مسائل حفاظتی و مرمتی مسجد جامع همدان بررسی شد 

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا حیدری چهارشنبه ۲۲ مهر در کمیته فنی معاونت میراث‌فرهنگی استان با محوریت بررسی مسائل مرتبط با حفاظت، مرمت و ساماندهی مسجد جامع همدان، گفت: موضوعات مرتبط با وضعیت بنا، ضرورت انجام اقدامات حفاظتی و مرمتی و بررسی راهکارهای فنی برای صیانت از این اثر تاریخی نیاز به بحث و بررسی و تصمیم‌گیری دارد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: همچنین رعایت اصول علمی و ضوابط تخصصی مرمت و اتخاذ تصمیمات کارشناسی با هدف حفظ اصالت، ارزش‌های تاریخی و معماری مسجد جامع همدان باید مورد توجه قرار گیرد.

در پایان جلسه، موضوعات مطرح‌شده با هدف برنامه‌ریزی و پیگیری اقدامات لازم در زمینه حفاظت و نگهداری این بنای ارزشمند تاریخی بررسی شد.

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