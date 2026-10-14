۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۷

ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری کرمانشاه با حضور رئیس جامعه راهنمایان کشور

ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری کرمانشاه با حضور رئیس جامعه راهنمایان کشور

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی، مهارت‌های فنی و آمادگی فعالان این حوزه در مواجهه با شرایط بحرانی، دوره آموزشی تخصصی «فنون تورگردانی و مدیریت بحران» را با حضور ریاست جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری کل کشور برگزار کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی چهارشنبه ۲۲ مهرماه با تاکید بر بر ضرورت توانمندسازی و به‌روزرسانی دانش تخصصی فعالان صنعت گردشگری استان، اظهار: راهنمایان گردشگری به عنوان سفیران فرهنگی و پیشانی ارتباط با گردشگران، نقش کلیدی در معرفی شایسته جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان و همچنین هدایت ایمن سفرها بر عهده دارند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه افزود: با توجه به اهمیت ارتقای ضریب ایمنی، کیفیت خدمات و آمادگی حداکثری در مواجهه با شرایط خاص و بحرانی در سفرهای گروهی، برگزاری دوره‌های تخصصی با استانداردهای ملی و بین‌المللی در دستور کار جدی این اداره‌کل قرار گرفته است.

او خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی فشرده،   با حضور گسترده راهنمایان گردشگری استان در سالن آمفی‌تئاتر این اداره‌کل برگزار شد.

 آموزش این دوره را مدرس بین‌المللی فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری و رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری کل کشور بر عهده داشت که در آن آخرین متدهای نوین تورگردانی، تکنیک‌های ارتباطی مؤثر، مدیریت بحران‌های احتمالی در سفر و اصول ایمنی گروهی به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد.

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کد خبر 1405072202479
مهدی خالوندی
دبیر مهدی ارجمند

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