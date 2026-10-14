به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی چهارشنبه ۲۲ مهرماه با تاکید بر بر ضرورت توانمندسازی و به‌روزرسانی دانش تخصصی فعالان صنعت گردشگری استان، اظهار: راهنمایان گردشگری به عنوان سفیران فرهنگی و پیشانی ارتباط با گردشگران، نقش کلیدی در معرفی شایسته جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان و همچنین هدایت ایمن سفرها بر عهده دارند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه افزود: با توجه به اهمیت ارتقای ضریب ایمنی، کیفیت خدمات و آمادگی حداکثری در مواجهه با شرایط خاص و بحرانی در سفرهای گروهی، برگزاری دوره‌های تخصصی با استانداردهای ملی و بین‌المللی در دستور کار جدی این اداره‌کل قرار گرفته است.

او خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی فشرده، با حضور گسترده راهنمایان گردشگری استان در سالن آمفی‌تئاتر این اداره‌کل برگزار شد.

آموزش این دوره را مدرس بین‌المللی فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری و رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری کل کشور بر عهده داشت که در آن آخرین متدهای نوین تورگردانی، تکنیک‌های ارتباطی مؤثر، مدیریت بحران‌های احتمالی در سفر و اصول ایمنی گروهی به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد.

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