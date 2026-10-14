به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمد علوی روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه جاری در آئین آغاز فعالیت دپارتمان نمد شهرکرد گفت: نام‌گذاری شهرکرد به‌عنوان شهر ملی نمد، اقدامی ارزشمند برای حفظ سنت‌ها، فرهنگ، اصالت و ظرفیت‌های بومی منطقه است.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای چهارمحال و بختیاری افزود: با توجه به جایگاه نمد در هویت فرهنگی و صنایع بومی شهرکرد، توجه تخصصی به این هنرصنعت و معرفی ظرفیت‌های آن در سطح ملی ضرورت دارد.

علوی به اقدامات انجام شده برای معرفی نمد در چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: توسعه زنجیره گردشگری و تولید نمد در محله نمدمال‌ها و برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط در استان همزمان با دو سال گذشته، از جمله اقداماتی بوده که به معرفی این ظرفیت کمک کرده است.

او توسعه صنعت نمد را نیازمند آموزش‌های تخصصی و مهارتی دانست و یادآور شد: ایجاد این دپارتمان با همکاری شهرداری شهرکرد، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و دیگر دستگاه‌های اجرایی مرتبط در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در این مرکز آموزش‌هایی در خصوص شست‌وشوی پشم، رنگرزی طبیعی، حلاجی پشم، نقش زنی، نمدمالی، ساخت محصولات نمدی ارائه می‌شود و خدمات مشاوره و بازاریابی نیز در برنامه فعالیت آن قرار دارد.

علوی گفت: هدف از راه‌اندازی این دپارتمان احیای هنر بومی چهارمحال و بختیاری، تلفیق آن با ابزارهای نوین و تولید محصولات جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و توسعه هنر نمدمالی است.

تجاری‌سازی هنرصنعت نمد ضروری است

شهردار شهرکرد گفت: محتواسازی، ارتقای دانش علمی، تجاری‌سازی و صادرات هنر نمد در کنار برگزاری دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد ضروری است.

محمدحسین واحدیان به همکاری سازمان فنی‌وحرفه‌ای در فراهم‌سازی فضا و شرایط راه‌اندازی این دپارتمان اشاره و تأکید کرد: برای پویایی و سرزندگی بیشتر فضاهای شهری، برگزاری چنین رویدادهایی ضروری است.

او افزود: مدیریت شهری نباید به برگزاری جشنواره‌ها محدود شود، بلکه باید با برنامه‌ریزی برای توسعه و معرفی هنر نمد، زمینه تجاری‌سازی و حضور این محصول در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کند.

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