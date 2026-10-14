۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۸

دپارتمان تخصصی نمد در شهرکرد آغاز به‌کار کرد

دپارتمان تخصصی نمد در شهرکرد آغاز به‌کار کرد

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: دپارتمان تخصصی نمد شهرکرد همزمان با برگزاری دومین جشنواره ملی نمد در مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای شماره یک شهرکرد فعالیت خود را آغاز کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمد علوی روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه جاری در آئین آغاز فعالیت دپارتمان نمد شهرکرد گفت: نام‌گذاری شهرکرد به‌عنوان شهر ملی نمد، اقدامی ارزشمند برای حفظ سنت‌ها، فرهنگ، اصالت و ظرفیت‌های بومی منطقه است.
مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای چهارمحال و بختیاری افزود: با توجه به جایگاه نمد در هویت فرهنگی و صنایع بومی شهرکرد، توجه تخصصی به این هنرصنعت و معرفی ظرفیت‌های آن در سطح ملی ضرورت دارد.
علوی به اقدامات انجام شده برای معرفی نمد در چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: توسعه زنجیره گردشگری و تولید نمد در محله نمدمال‌ها و برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط در استان همزمان با دو سال گذشته، از جمله اقداماتی بوده که به معرفی این ظرفیت کمک کرده است.
او توسعه صنعت نمد را نیازمند آموزش‌های تخصصی و مهارتی دانست و یادآور شد: ایجاد این دپارتمان با همکاری شهرداری شهرکرد، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و دیگر دستگاه‌های اجرایی مرتبط در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در این مرکز آموزش‌هایی در خصوص شست‌وشوی پشم، رنگرزی طبیعی، حلاجی پشم، نقش زنی، نمدمالی، ساخت محصولات نمدی ارائه می‌شود و خدمات مشاوره و بازاریابی نیز در برنامه فعالیت آن قرار دارد.
علوی گفت: هدف از راه‌اندازی این دپارتمان احیای هنر بومی چهارمحال و بختیاری، تلفیق آن با ابزارهای نوین و تولید محصولات جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و توسعه هنر نمدمالی است.
تجاری‌سازی هنرصنعت نمد ضروری است
شهردار شهرکرد گفت: محتواسازی، ارتقای دانش علمی، تجاری‌سازی و صادرات هنر نمد در کنار برگزاری دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد ضروری است.
محمدحسین واحدیان به همکاری سازمان فنی‌وحرفه‌ای در فراهم‌سازی فضا و شرایط راه‌اندازی این دپارتمان اشاره و تأکید کرد: برای پویایی و سرزندگی بیشتر فضاهای شهری، برگزاری چنین رویدادهایی ضروری است.
او افزود: مدیریت شهری نباید به برگزاری جشنواره‌ها محدود شود، بلکه باید با برنامه‌ریزی برای توسعه و معرفی هنر نمد، زمینه تجاری‌سازی و حضور این محصول در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072202480
علیرضا غفاری
دبیر مهدی ارجمند

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