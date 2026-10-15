حضور هنرمندان همدانی در دومین نمایشگاه ملی نمد در شهرکرد 

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا خلجی پنجشنبه ۲۳ مهر، با اعلام این خبر، اظهار کرد: دومین نمایشگاه و جشنواره ملی نمد در شهرکرد افتتاح شده است و از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: در این رویداد، فریبا صابریان‌رنجبر در رشته نمدمالی، فاطمه صابری در رشته رنگرزی سنتی و شهناز محقق در رشته نمدمالی از استان همدان معرفی شده‌اند.

او با اشاره به اهمیت حضور هنرمندان صنایع‌دستی استان در رویدادهای ملی، بیان کرد: شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی و جشنواره‌های ملی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان، آشنایی مخاطبان با رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و توجه بیشتر به هنرهای سنتی و مهارت‌های بومی فراهم می‌کند.

دومین نمایشگاه و جشنواره ملی نمد با تمرکز بر هنر نمد و ظرفیت‌های مرتبط با آن، از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری میزبان علاقه‌مندان و فعالان این حوزه است.

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