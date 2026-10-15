برگزاری دوره آموزشی قوانین و مقررات تورگردانی برای فعالان گردشگری کرمانشاه

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن، چهارشنبه ۲۲ مهرماه با اشاره به اهمیت آموزش مستمر فعالان این حوزه اظهار کرد: دوره آموزشی قوانین و مقررات تورگردانی در سالن آمفی‌تئاتر اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، افزود: این دوره آموزشی با همکاری انجمن حرفه‌ای و صنفی راهنمایان گردشگری استان کرمانشاه و با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان گردشگری و افزایش آگاهی آنان نسبت به قوانین و ضوابط مرتبط با حوزه تورگردانی برگزار شد.

او با بیان اینکه راهنمایان گردشگری و فعالان دفاتر خدمات مسافرتی نقش مهمی در ارائه خدمات حرفه‌ای به گردشگران دارند، گفت: آشنایی دقیق با قوانین و مقررات، مسئولیت‌های حرفه‌ای و ضوابط مرتبط با اجرای تورها می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و افزایش رضایتمندی گردشگران منجر شود.

معاون گردشگری استان کرمانشاه ادامه داد: مخاطبان این دوره آموزشی طیف متنوعی از فعالان صنعت گردشگری شامل راهنمایان گردشگری، مدیران و کارشناسان آژانس‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌داران و مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی بودند.

او تصریح کرد: حضور نزدیک به ۷۰ نفر از فعالان گردشگری در این دوره نشان‌دهنده استقبال و اهمیت آموزش‌های تخصصی و کاربردی در میان فعالان این حوزه است و معاونت گردشگری استان تلاش می‌کند با تداوم برگزاری چنین دوره‌هایی، زمینه ارتقای دانش تخصصی و توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای گردشگری را فراهم کند.

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