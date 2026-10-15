۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۴

بازدید تعدادی از مدیران استان گیلان از طرح‌های توسعه گردشگری فومن/ تأکید بر رفع موانع بانکی و شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های گردشگری

بازدید تعدادی از مدیران استان گیلان از طرح‌های توسعه گردشگری فومن/ تأکید بر رفع موانع بانکی و شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های گردشگری

در جریان بازدید از طرح‌های توسعه هتل معین و مجموعه گردشگری تی‌باغ شهرستان فومن، بر ضرورت رفع موانع بانکی، تسهیل فرایندهای تأمین مالی و تسریع در روند ساخت و تکمیل این پروژه‌ها تأکید شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در بازدید مشترک معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان، نماینده مردم شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، فرماندار فومن و نماینده بانک کشاورزی، آخرین وضعیت طرح‌های توسعه‌ای مجموعه‌های گردشگری این شهرستان بررسی شد.

در این بازدید که با رویکردی مسئله‌محور انجام گرفت، چالش‌های پیش‌روی اجرای پروژه‌ها به‌ویژه مسائل مرتبط با تأمین مالی و تعامل با شبکه بانکی مورد تبادل‌نظر قرار گرفت. حاضران ضمن بیان ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، سرمایه‌گذاران و نظام بانکی، بر اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای تسریع در روند ساخت، تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها تأکید کردند.

توسعه زیرساخت‌های گردشگری در فومن، با ارتقای ظرفیت‌های اقامتی منطقه، زمینه‌ساز جذب حداکثری گردشگران، رونق کسب‌وکارهای محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد بود. بر همین اساس، تسهیل روند تأمین مالی و رفع موانع بانکی به‌عنوان محورهای کلیدی حمایت از سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری در این شهرستان مورد توجه و پیگیری ویژه قرار گرفت.

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کد خبر 1405072302485
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مهدی ارجمند

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