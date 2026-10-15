۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۵

مرحله دوم نصب تابلوهای راهنمای مسیر جاذبه‌های گردشگری ورامین اجرا می‌شود

مرحله دوم نصب تابلوهای راهنمای مسیر جاذبه‌های گردشگری ورامین اجرا می‌شود

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین از برنامه‌ریزی برای اجرای مرحله دوم طرح نصب تابلوهای راهنمای مسیر جاذبه‌های گردشگری این شهر با همکاری شهرداری ورامین خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک روز چهارشنبه ۲۲ مهر، در دیدار با یاسر هادیزاده، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری ورامین، بر ضرورت تکمیل طرح نصب تابلوهای راهنمای مسیر جاذبه‌های گردشگری و اجرای مرحله دوم این طرح تأکید کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، در این دیدار با قدردانی از توجه و همکاری شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری ورامین در اجرای مطلوب مرحله نخست این طرح اظهار کرد: نصب تابلوهای راهنمای مسیر جاذبه‌های گردشگری، تأثیر مثبتی در معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهر داشته و با تسهیل دسترسی گردشگران به اماکن شاخص، زمینه بازدید آسان‌تر از این جاذبه‌ها را فراهم کرده است.

او افزود: توسعه زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی گردشگری و راهنمایی مناسب بازدیدکنندگان، از جمله اقدامات مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و معرفی بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی ورامین به شمار می‌رود.

در ادامه این دیدار، یاسر هادیزاده، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری ورامین، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مرحله نخست این طرح گفت: سال گذشته با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال، عملیات نصب تابلوهای ترافیکی و راهنمای مسیر جاذبه‌های گردشگری و بناهای شاخص تاریخی و مذهبی شهر ورامین اجرا شد.

او افزود: در این مرحله، تابلوهای راهنمای مسیر در میادین و معابر اصلی و فرعی منتهی به جاذبه‌هایی از جمله مسجد جامع تاریخی ورامین، برج مقبره علاءالدوله و امامزاده یحیی(ع) نصب شد تا شهروندان و گردشگران بتوانند با سهولت بیشتری به این اماکن دسترسی پیدا کنند.

هادیزاده تصریح کرد: اجرای مرحله دوم این طرح با انجام بررسی‌های کارشناسی، پیش‌بینی اعتبار موردنیاز در بودجه سال آینده و تخصیص منابع مالی در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم با فراهم شدن شرایط لازم، عملیات تکمیل تابلوهای راهنمای مسیر در شهر ورامین اجرایی شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری ورامین همچنین با اشاره به ویژگی‌های فنی تابلوهای نصب‌شده خاطرنشان کرد: این تابلوها بر اساس استانداردهای ملی و با بهره‌گیری از رنگ‌بندی متناسب با اماکن تاریخی و نمادهای تصویری راهنما طراحی شده‌اند که علاوه بر ساماندهی نظام اطلاع‌رسانی شهری، در ارتقای ایمنی تردد، تسهیل مسیریابی گردشگران و بهبود سیمای بصری شهر نقش مؤثری دارند.

اجرای این طرح در راستای تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهری، تسهیل دسترسی به آثار تاریخی و مذهبی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به گردشگران انجام می‌شود؛ اقدامی که با تداوم همکاری میان اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مدیریت شهری ورامین می‌تواند به معرفی بهتر ظرفیت‌های گردشگری این شهر تاریخی کمک کند.

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کد خبر 1405072302486
مریم خدابنده
دبیر مهدی ارجمند

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