به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک روز چهارشنبه ۲۲ مهر، در دیدار با یاسر هادیزاده، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری ورامین، بر ضرورت تکمیل طرح نصب تابلوهای راهنمای مسیر جاذبه‌های گردشگری و اجرای مرحله دوم این طرح تأکید کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، در این دیدار با قدردانی از توجه و همکاری شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری ورامین در اجرای مطلوب مرحله نخست این طرح اظهار کرد: نصب تابلوهای راهنمای مسیر جاذبه‌های گردشگری، تأثیر مثبتی در معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهر داشته و با تسهیل دسترسی گردشگران به اماکن شاخص، زمینه بازدید آسان‌تر از این جاذبه‌ها را فراهم کرده است.

او افزود: توسعه زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی گردشگری و راهنمایی مناسب بازدیدکنندگان، از جمله اقدامات مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و معرفی بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی ورامین به شمار می‌رود.

در ادامه این دیدار، یاسر هادیزاده، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری ورامین، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مرحله نخست این طرح گفت: سال گذشته با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال، عملیات نصب تابلوهای ترافیکی و راهنمای مسیر جاذبه‌های گردشگری و بناهای شاخص تاریخی و مذهبی شهر ورامین اجرا شد.

او افزود: در این مرحله، تابلوهای راهنمای مسیر در میادین و معابر اصلی و فرعی منتهی به جاذبه‌هایی از جمله مسجد جامع تاریخی ورامین، برج مقبره علاءالدوله و امامزاده یحیی(ع) نصب شد تا شهروندان و گردشگران بتوانند با سهولت بیشتری به این اماکن دسترسی پیدا کنند.

هادیزاده تصریح کرد: اجرای مرحله دوم این طرح با انجام بررسی‌های کارشناسی، پیش‌بینی اعتبار موردنیاز در بودجه سال آینده و تخصیص منابع مالی در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم با فراهم شدن شرایط لازم، عملیات تکمیل تابلوهای راهنمای مسیر در شهر ورامین اجرایی شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری ورامین همچنین با اشاره به ویژگی‌های فنی تابلوهای نصب‌شده خاطرنشان کرد: این تابلوها بر اساس استانداردهای ملی و با بهره‌گیری از رنگ‌بندی متناسب با اماکن تاریخی و نمادهای تصویری راهنما طراحی شده‌اند که علاوه بر ساماندهی نظام اطلاع‌رسانی شهری، در ارتقای ایمنی تردد، تسهیل مسیریابی گردشگران و بهبود سیمای بصری شهر نقش مؤثری دارند.

اجرای این طرح در راستای تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهری، تسهیل دسترسی به آثار تاریخی و مذهبی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به گردشگران انجام می‌شود؛ اقدامی که با تداوم همکاری میان اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مدیریت شهری ورامین می‌تواند به معرفی بهتر ظرفیت‌های گردشگری این شهر تاریخی کمک کند.

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