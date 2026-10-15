کارگاه آموزشی سبدبافی در روستای خاوه برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک امروز پنجشنبه ۲۳ مهر با اعلام این خبر گفت: این کارگاه آموزشی به‌صورت رایگان و ویژه بانوان هنرمند و علاقه‌مند به صنایع‌دستی روستای خاوه برگزار شد تا زمینه آشنایی آنان با مهارت‌های تخصصی سبدبافی و ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالیت‌های تولیدی فراهم شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین افزود: در این دوره، هنرجویان ضمن آشنایی با مواد اولیه و ابزارهای مورد نیاز، شیوه طراحی و پیاده‌سازی الگوها و اصول اولیه بافت را فرا گرفتند و به‌صورت عملی، تکنیک‌های مختلف این رشته هنری را با مربیگری خانم‌ها بابایی و قباخلو آموزش دیدند.

او با اشاره به اهمیت آموزش‌های مهارتی در توسعه صنایع‌دستی روستایی اظهار کرد: برگزاری کارگاه‌های تخصصی می‌تواند زمینه ارتقای توانمندی بانوان، تقویت ظرفیت‌های بومی و فراهم شدن بستر تولید محصولات دست‌ساز را فراهم کند. کسب مهارت‌های کاربردی در این حوزه، فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و حرکت به سمت خوداشتغالی بانوان روستایی ایجاد می‌کند.

تاجیک خاطرنشان کرد: هنرجویان پس از فراگیری آموزش‌های لازم، می‌توانند با تمرین و تکمیل مهارت‌های خود، انواع محصولات دست‌بافت سبدی را تولید و برای عرضه به بازار آماده کنند.

این کارگاه آموزشی با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین و کارگروه اشتغال انجمن حمایت از زندانیان و آسیب‌دیدگان اجتماعی شهرستان برگزار شد و برای تمامی شرکت‌کنندگان، گواهی حضور در کارگاه آموزشی صادر خواهد شد.

روستای خاوه، به‌عنوان یکی از روستاهای هدف گردشگری شهرستان ورامین، از ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برخوردار است و برگزاری دوره‌های آموزشی می‌تواند به تقویت توانمندی‌های بومی و رونق تولید در این منطقه کمک کند.

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