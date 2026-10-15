۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۶

کارگاه آموزشی سبدبافی در روستای خاوه برگزار شد

کارگاه آموزشی سبدبافی در روستای خاوه برگزار شد

کارگاه آموزشی صنایع‌دستی سبدبافی با هدف توانمندسازی بانوان روستایی و توسعه مهارت‌های تولیدی، روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه در روستای هدف گردشگری خاوه از توابع بخش جوادآباد شهرستان ورامین برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک امروز پنجشنبه ۲۳ مهر با اعلام این خبر گفت: این کارگاه آموزشی به‌صورت رایگان و ویژه بانوان هنرمند و علاقه‌مند به صنایع‌دستی روستای خاوه برگزار شد تا زمینه آشنایی آنان با مهارت‌های تخصصی سبدبافی و ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالیت‌های تولیدی فراهم شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین افزود: در این دوره، هنرجویان ضمن آشنایی با مواد اولیه و ابزارهای مورد نیاز، شیوه طراحی و پیاده‌سازی الگوها و اصول اولیه بافت را فرا گرفتند و به‌صورت عملی، تکنیک‌های مختلف این رشته هنری را با مربیگری خانم‌ها بابایی و قباخلو آموزش دیدند.

او با اشاره به اهمیت آموزش‌های مهارتی در توسعه صنایع‌دستی روستایی اظهار کرد: برگزاری کارگاه‌های تخصصی می‌تواند زمینه ارتقای توانمندی بانوان، تقویت ظرفیت‌های بومی و فراهم شدن بستر تولید محصولات دست‌ساز را فراهم کند. کسب مهارت‌های کاربردی در این حوزه، فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و حرکت به سمت خوداشتغالی بانوان روستایی ایجاد می‌کند.

تاجیک خاطرنشان کرد: هنرجویان پس از فراگیری آموزش‌های لازم، می‌توانند با تمرین و تکمیل مهارت‌های خود، انواع محصولات دست‌بافت سبدی را تولید و برای عرضه به بازار آماده کنند.

این کارگاه آموزشی با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین و کارگروه اشتغال انجمن حمایت از زندانیان و آسیب‌دیدگان اجتماعی شهرستان برگزار شد و برای تمامی شرکت‌کنندگان، گواهی حضور در کارگاه آموزشی صادر خواهد شد.

روستای خاوه، به‌عنوان یکی از روستاهای هدف گردشگری شهرستان ورامین، از ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برخوردار است و برگزاری دوره‌های آموزشی می‌تواند به تقویت توانمندی‌های بومی و رونق تولید در این منطقه کمک کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072302487
مریم خدابنده
دبیر مهدی ارجمند

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