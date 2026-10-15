به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی، روز پنج‌شنبه۲۳ مهرماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر گفت: دوره مقدماتی آموزش تراش صدف با هدف آموزش یکی از هنرهای مرتبط با ظرفیت‌های دریایی استان و ایجاد زمینه برای تبدیل صدف‌های دریایی به محصولات هنری و کاربردی برگزار می‌شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: هرمزگان به واسطه برخورداری از سواحل گسترده و ظرفیت‌های ارزشمند دریایی، زمینه مناسبی برای توسعه رشته‌های صنایع‌دستی مرتبط با دریا دارد و آموزش این هنرها می‌تواند به گسترش تنوع محصولات بومی و ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالیت هنرمندان کمک کند.

او با اشاره به آغاز ثبت‌نام این دوره از ۲۵ مهرماه بیان کرد: شرکت‌کنندگان در این دوره با اصول اولیه تراش صدف و ظرفیت‌های هنری این ماده طبیعی آشنا می‌شوند و می‌توانند از این مهارت برای تولید آثار خلاقانه و ارزشمند صنایع‌دستی بهره بگیرند.

رمجی با بیان اینکه این دوره با ارائه گواهی معتبر صنایع‌دستی همراه است، گفت: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از ساعت ۸ تا ۱۳ به ساختمان معاونت صنایع‌دستی واقع در رسالت شمالی، میدان صادقیه، بلوار صنایع‌دستی مراجعه کنند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی و حمایت از رشته‌های متناسب با ظرفیت‌های بومی هرمزگان، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تولیدات صنایع‌دستی، افزایش ارزش افزوده محصولات و پیوند بیشتر هنرهای سنتی با اقتصاد گردشگری استان باشد.

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