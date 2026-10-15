۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۰

سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان منصوب شد

سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان منصوب شد

با حکم یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، علیرضا مهرگان با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی این اداره‌کل منصوب شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، طی حکمی علیرضا مهرگان را با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی این اداره‌کل منصوب کرد.

در بخشی از این حکم، تخصص، تعهد و شایستگی را از جمله مبانی این انتصاب برشمرده و بر ضرورت تلاش در مسیر پیشبرد تحقق سیاست‌های دولت چهاردهم تاکید شده است. 

صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، به‌عنوان بخشی از سرمایه فرهنگی و هویت تاریخی ایران، نقش مهمی در صیانت از میراث ناملموس، تقویت اقتصاد فرهنگ‌محور، حمایت از هنرمندان و صنعتگران و توسعه ظرفیت‌های اشتغال‌زایی دارند.استان گیلان نیز با برخورداری از تنوع فرهنگی، پیشینه غنی هنرها و صنایع‌دستی بومی دارای زمینه‌های قابل‌توجهی برای توسعه این حوزه می‌باشد. 

گفتنی است علیرضا مهرگان از کارکنان باسابقه اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان که پیش از این، رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان صومعه‌سرا بوده و با حفظ سمت، به عنوان سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی منصوب شد. از جمله سوابق او به سرپرستی نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان ماسال نیز می‌توان اشاره کرد.

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کد خبر 1405072302489
حسین کوچکی
دبیر مهدی نورعلی

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