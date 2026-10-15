به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید جمالی امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت حضور در رویدادهای ملی گردشگری اظهار کرد: نخستین نمایشگاه ملی گردشگری استان یزد فرصتی ارزشمند برای ایجاد ارتباط مؤثر و تبادل تجربه میان گروه‌های مرتبط با صنعت گردشگری، به‌ویژه فعالان بخش خصوصی استان‌های مختلف کشور است.

معاون گردشگری استان بوشهر افزود: در این نمایشگاه، ظرفیت‌های همکاری میان مجموعه‌های گردشگری از جمله اقامتگاه‌های سنتی، هتل‌بوتیک‌های سنتی، مراکز تفریحی و سرگرمی و سایر فعالان و ارائه‌دهندگان خدمات گردشگری مورد توجه قرار می‌گیرد.

جمالی با تأکید بر ضرورت توسعه تعاملات میان فعالان گردشگری بیان کرد: ایجاد شبکه‌های ارتباطی مؤثر، معرفی توانمندی‌های استان‌ها، تبادل تجربیات موفق و زمینه‌سازی برای همکاری‌های مشترک می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، افزایش ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی جوامع محلی ایفا کند.

معاون گردشگری استان بوشهر خاطرنشان کرد: حضور کارشناسان گردشگری استان در چنین رویدادهایی، زمینه آشنایی با ظرفیت‌ها و تجربیات سایر استان‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های جدید همکاری را فراهم می‌کند و می‌تواند در مسیر توسعه گردشگری پایدار و تحقق اهداف و رویکردهای شعار سال گردشگری مؤثر باشد.

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