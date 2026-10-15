۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۸

حضور کارشناس گردشگری استان بوشهر در نخستین نمایشگاه ملی گردشگری استان یزد با هدف توسعه همکاری‌های بخش خصوصی

حضور کارشناس گردشگری استان بوشهر در نخستین نمایشگاه ملی گردشگری استان یزد با هدف توسعه همکاری‌های بخش خصوصی

معاون گردشگری استان بوشهر از حضور کارشناس گردشگری این استان در نخستین نمایشگاه ملی گردشگری استان یزد با هدف تقویت ارتباطات مؤثر میان فعالان بخش خصوصی، توسعه همکاری‌های گردشگری و معرفی ظرفیت‌های متنوع این حوزه با رویکرد توجه به شعار سال گردشگری خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید جمالی امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت حضور در رویدادهای ملی گردشگری اظهار کرد: نخستین نمایشگاه ملی گردشگری استان یزد فرصتی ارزشمند برای ایجاد ارتباط مؤثر و تبادل تجربه میان گروه‌های مرتبط با صنعت گردشگری، به‌ویژه فعالان بخش خصوصی استان‌های مختلف کشور است.

معاون گردشگری استان بوشهر افزود: در این نمایشگاه، ظرفیت‌های همکاری میان مجموعه‌های گردشگری از جمله اقامتگاه‌های سنتی، هتل‌بوتیک‌های سنتی، مراکز تفریحی و سرگرمی و سایر فعالان و ارائه‌دهندگان خدمات گردشگری مورد توجه قرار می‌گیرد.

جمالی با تأکید بر ضرورت توسعه تعاملات میان فعالان گردشگری بیان کرد: ایجاد شبکه‌های ارتباطی مؤثر، معرفی توانمندی‌های استان‌ها، تبادل تجربیات موفق و زمینه‌سازی برای همکاری‌های مشترک می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، افزایش ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی جوامع محلی ایفا کند.

معاون گردشگری استان بوشهر خاطرنشان کرد: حضور کارشناسان گردشگری استان در چنین رویدادهایی، زمینه آشنایی با ظرفیت‌ها و تجربیات سایر استان‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های جدید همکاری را فراهم می‌کند و می‌تواند در مسیر توسعه گردشگری پایدار و تحقق اهداف و رویکردهای شعار سال گردشگری مؤثر باشد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072302492
وحید امیری
دبیر مهدی ارجمند

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