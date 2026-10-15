به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید جمالی امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ گفت: یکی از هنرمندان استان به‌نام خانم نیکنام به‌عنوان نماینده استان بوشهر در چهارمین جشنواره نان کرمان حضور یافت.

معاون گردشگری استان بوشهر افزود: در جریان برگزاری این جشنواره، مریم اسماعیلی کارشناس گردشگری خوراک استان بوشهر نیز با حضور در محل جشنواره و بازدید از غرفه استان، از ظرفیت‌های موجود برای معرفی نان‌های محلی و ثبت‌شده بوشهر در سطح ملی بازدید کرد.

او ادامه داد: این حضور با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی و فرهنگی استان در حوزه گردشگری خوراک، معرفی نان‌های محلی به‌عنوان بخشی از میراث ناملموس و ترویج شیوه‌های خلاقانه و سلامت‌محور در تهیه و عرضه محصولات سنتی انجام شد.

جمالی تصریح کرد: نان‌های محلی استان بوشهر به‌واسطه تنوع منطقه‌ای، شیوه‌های سنتی پخت و پیوند با فرهنگ و سبک زندگی مردم، از ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری خوراک استان به شمار می‌روند و معرفی آن‌ها در رویدادهای ملی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش شناخت مخاطبان، توسعه گردشگری خوراک و حمایت از فعالان این حوزه باشد.

او در پایان اضافه کرد: حضور استان بوشهر در این رویداد، فرصتی برای معرفی بخشی از داشته‌های فرهنگی و خوراک بومی استان و تقویت تعامل میان فعالان حوزه گردشگری خوراک در سطح کشور فراهم کرد.

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