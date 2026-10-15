دومین نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۶

دومین نمایشگاه شیراز اکسپو و نخستین آرت اکسپو از امروز (یکشنبه) آغاز شد و تا ۲۵ مهرماه ادامه دارد. این نمایشگاه در ۲۰ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی با حضور وزیر میراث فرهنگی، معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار فارس و نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی برگزار شده است.در این نمایشگاه بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی و ۳۴۳ میهمان خارجی حضور دارند و بستر مناسبی برای معرفی توانمندی‌های تجاری و بازرگانی فارس فراهم شده است.همچنین نخستین دوره آرت اکسپو فرصت مهیایی برای بازاریابی خارجی تولیدات تجسمی و صنایع دستی هنرمندان فارسی و دیگر شهرها و روستاهای جهانی ایران است. این نمایشگاه میزبان نشست‌های تخصصی، B۲B و همایش‌های تخصصی خواهد بود.