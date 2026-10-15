به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سازمان جهانی گردشگری ملل متحد در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز گردشگری جهان» اعلام کرد که شمار گردشگران بین‌المللی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۰.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به حدود ۶۹۰ میلیون نفر رسیده است؛ با این حال، تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، افزایش قیمت نفت و فشارهای تورمی، روند رشد این صنعت را با محدودیت مواجه کرده و پیش‌بینی این نهاد از رشد گردشگری بین‌المللی در کل سال را به یک تا ۲ درصد کاهش داده است.

بر اساس این گزارش، در فاصله ژانویه تا ژوئن سال جاری میلادی، حدود سه میلیون سفر بین‌المللی بیشتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۵ ثبت شده است. با این حال، روند فصلی سفرها از تداوم یک رشد یکنواخت حکایت ندارد؛ به‌گونه‌ای که ورود گردشگران بین‌المللی در سه‌ماهه نخست سال ۲ درصد افزایش یافت، اما در سه‌ماهه دوم یک درصد کاهش پیدا کرد.

طبق ارزیابی سازمان جهانی گردشگری، شمار ورود گردشگران بین‌المللی در آوریل ۳ درصد کاهش یافت؛ افتی که بخشی از آن به جابه‌جایی زمانی تعطیلات عید پاک و آغاز آن در ماه مارس و بخشی دیگر به پیامدهای درگیری‌های خاورمیانه نسبت داده شده است. در ژوئن نیز ورود گردشگران در سطح جهان ۳ درصد کاهش یافت.

خاورمیانه؛ کانون اصلی افت گردشگری در سطح منطقه‌ای

داده‌های منطقه‌ای سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد که عملکرد مقاصد گردشگری در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ یکسان نبوده است. در این دوره، آفریقا با رشد ۴ درصدی و اروپا با افزایش ۳ درصدی ورود گردشگران بین‌المللی، عملکرد مثبت‌تری ثبت کردند. در قاره آمریکا نیز ورود گردشگران ۲ درصد افزایش یافت.

در مقابل، منطقه آسیا و اقیانوسیه رشد یک درصدی را تجربه کرد؛ با این حال، شمار ورود گردشگران به این منطقه همچنان ۱۱ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۱۹، یعنی پیش از همه‌گیری کووید ۱۹، بود. اختلال در ارتباطات هوایی، افزایش بهای بلیت پروازها و تداوم نااطمینانی‌ها از جمله عوامل مؤثر بر تقاضای سفر در این منطقه عنوان شده است.

بررسی زیرمنطقه‌ای نیز از تفاوت روندها حکایت دارد؛ به‌طوری که شمال‌شرق آسیا در نیمه نخست سال ۳ درصد رشد داشت، در حالی که جنوب آسیا با کاهش ۵ درصدی و جنوب‌شرق آسیا با افت یک درصدی ورود گردشگران، نسبت به دوره مشابه سال گذشته مواجه شدند.

در خاورمیانه، شمار ورود گردشگران بین‌المللی در همین دوره ۲۲ درصد کاهش یافت؛ افتی که سازمان جهانی گردشگری آن را به‌طور مستقیم با درگیری‌های منطقه‌ای مرتبط دانسته است.

بر اساس این گزارش، اختلال در ترافیک هوایی از اوایل مارس بر گردشگری خاورمیانه و برخی مناطق دیگر تأثیر گذاشت. با این حال، پس از اعلام آتش‌بس در ماه مه و اوایل ژوئن، بخشی از محدودیت‌های پروازی به‌تدریج کاهش یافت، برخی مسیرهای هوایی دوباره فعال شدند و نشانه‌هایی از بهبود اعتماد مسافران پدیدار شد؛ هرچند روند بازگشت تقاضا در همه مقاصد یکسان نبوده است.

کاهش پیش‌بینی رشد گردشگری جهانی در سال ۲۰۲۶

سازمان جهانی گردشگری با در نظر گرفتن داده‌های جدید و تداوم نوسانات ژئوپلیتیکی، پیش‌بینی خود از رشد ورود گردشگران بین‌المللی در سال ۲۰۲۶ را از دامنه ۳ تا ۴ درصدی اعلام‌شده در ژانویه، به یک تا ۲ درصد کاهش داده است.

این نهاد تاکید کرده است که تحقق همین میزان رشد نیز به مدت‌زمان تداوم درگیری‌ها، تأثیر آن بر قیمت نفت و روند تورم جهانی وابسته خواهد بود.

افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و اقامت، در کنار نوسان قیمت انرژی و فشارهای تورمی، از عوامل مهم اثرگذار بر تصمیم‌گیری مسافران و عملکرد مقاصد گردشگری به شمار می‌روند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود گردشگران بیش از گذشته به ارزش اقتصادی سفر توجه کنند و بخشی از تقاضا به سفرهای داخلی یا مقاصد نزدیک‌تر به محل سکونت سوق یابد.

تاکید بر تاب‌آوری مقاصد گردشگری در برابر بحران‌ها

شیخه النوایس، دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، با اشاره به نتایج این گزارش اعلام کرد که داده‌های جدید نشان می‌دهد صنعت گردشگری با وجود فشارهای جدی، همچنان مسیر رشد را دنبال می‌کند؛ اما این رشد شکننده است.

او با تاکید بر آثار فرامنطقه‌ای تحولات خاورمیانه خاطرنشان کرد که پیامدهای بحران به مقاصد گردشگری فراتر از محدوده جغرافیایی منطقه نیز رسیده است. از نگاه دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، این وضعیت ضرورت تقویت تاب‌آوری در سراسر صنعت گردشگری را یادآوری می‌کند.

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