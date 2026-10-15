حسین ایزدی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در یادداشتی به مناسبت روز جهانی غذا نوشت: غذا فراتر از یک نیاز روزمره، بخشی از هویت فرهنگی جوامع و یکی از ظرفیت‌های ارزشمند برای توسعه گردشگری پایدار است. هر غذای محلی، روایتی از اقلیم، تاریخ، شیوه زندگی و ذوق مردمانی است که در طول نسل‌ها، دانش و تجربه خود را در قالب دستورهای غذایی و سنت‌های بومی حفظ کرده‌اند. در این میان، مازندران با برخورداری از تنوع اقلیمی، محصولات کشاورزی، منابع دریایی، فرهنگ غذایی غنی و آیین‌های بومی، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری غذا دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند ضمن معرفی هویت فرهنگی استان، به رونق کسب‌وکارهای محلی، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند.

روز جهانی غذا فرصتی برای توجه دوباره به اهمیت غذا در زندگی انسان، ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و ترویج الگوهای مسئولانه تولید و مصرف است. در حوزه گردشگری نیز این مناسبت می‌تواند زمینه‌ای برای بازنگری در جایگاه غذاهای بومی و نقش آن‌ها در معرفی مقصدهای گردشگری فراهم کند. از این منظر، گردشگری غذا پیوندی میان فرهنگ، اقتصاد و محیط‌زیست ایجاد می‌کند و با متصل کردن گردشگران به سفره‌های محلی، امکان شناخت عمیق‌تر مقصد و بهره‌مندی جوامع میزبان از منافع اقتصادی سفر را فراهم می‌کند.

سفره مازندرانی؛ روایتی از طبیعت و فرهنگ بومی

تنوع جغرافیایی مازندران، از سواحل دریای خزر تا جنگل‌ها، کوهستان‌ها، شالیزارها و باغ‌های مرکبات، در شکل‌گیری فرهنگ غذایی مناطق مختلف استان نقش داشته است. دسترسی به محصولات کشاورزی متنوع، ماهی و دیگر فرآورده‌های محلی، در کنار دانش بومی و شیوه‌های سنتی پخت‌وپز، سفره‌ای متنوع و ریشه‌دار را در این منطقه شکل داده است.

خوراک‌هایی مانند کدوبره، آغوزمسما، مرغ ترش، کئی‌پلا، ماهی‌جرزی، ترش‌پلا، شامی‌بابلی، اسپناساک، نازخاتون و بنه‌بزه‌آش، در کنار انواع خوراک‌های تهیه‌شده از سبزی‌های بومی، نمونه‌هایی از تنوع غذایی مازندران هستند که با تفاوت‌هایی در دستور پخت و شیوه تهیه، در مناطق مختلف استان شناخته می‌شوند. نان‌ها و شیرینی‌های محلی، ترشی‌ها، فرآورده‌های لبنی، محصولات باغی و خوراک‌های ویژه آیین‌ها و مناسبت‌های بومی نیز می‌توانند بخشی از تجربه گردشگران در سفر به این استان باشند.

با این حال، اهمیت این خوراک‌ها تنها به تنوع طعم و مزه آن‌ها محدود نمی‌شود. فرهنگ غذایی مازندران بخشی از میراث ناملموس این سرزمین است که در پیوند با اقلیم، شیوه معیشت و سنت‌های اجتماعی شکل گرفته است. شیوه آماده‌سازی غذاها، شناخت گیاهان خوراکی، استفاده از محصولات فصلی، ابزارهای سنتی پخت‌وپز و آداب پذیرایی از مهمان، همگی بخشی از دانشی هستند که نسل‌های گذشته به نسل‌های امروز منتقل کرده‌اند.

معرفی این میراث در قالب تجربه‌های گردشگری، علاوه بر کمک به حفظ هویت فرهنگی استان، می‌تواند زمینه انتقال این دانش به نسل‌های آینده را فراهم کند و غذاهای بومی را از یک عادت روزمره به جاذبه‌ای فرهنگی و اقتصادی تبدیل کند.

روستاهای مازندران؛ مقصدی برای تجربه طعم‌های اصیل

روستاهای مازندران به دلیل برخورداری از محصولات بومی، شیوه‌های سنتی زندگی و پیوند نزدیک میان طبیعت و فرهنگ، ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری غذا دارند. گردشگران می‌توانند در کنار اقامت در خانه‌های بومی و آشنایی با سبک زندگی روستایی، طعم غذاهای محلی را تجربه کنند، در بازارهای سنتی حضور یابند، از باغ‌ها و مزارع بازدید کنند و با مراحل تولید و آماده‌سازی محصولات غذایی آشنا شوند.

پیوند گردشگری غذا با اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌تواند به افزایش مدت اقامت گردشگران و توزیع منافع اقتصادی سفر در میان خانواده‌های محلی کمک کند. ارائه غذاهای اصیل، استفاده از مواد اولیه تولیدشده در همان منطقه و معرفی داستان و پیشینه خوراک‌های بومی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند هویت متمایز هر اقامتگاه را تقویت کند.

در این میان، مشارکت زنان روستایی، کشاورزان، تولیدکنندگان محصولات غذایی و فعالان مشاغل خانگی اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از دستورهای غذایی و مهارت‌های مرتبط با تهیه خوراک‌های محلی، حاصل تجربه نسل‌های گذشته است و حفظ و معرفی آن‌ها می‌تواند علاوه بر ارزش فرهنگی، زمینه ایجاد درآمد مکمل و توسعه کسب‌وکارهای کوچک را فراهم کند.

از سوی دیگر، زمانی که گردشگر غذای محلی را در یک اقامتگاه بوم‌گردی سفارش می‌دهد، محصولات غذایی را مستقیماً از تولیدکننده می‌خرد یا در تجربه‌های مرتبط با تهیه خوراک‌های سنتی شرکت می‌کند، بخشی از هزینه سفر او به اقتصاد جامعه میزبان بازمی‌گردد. از این رو، گردشگری غذا می‌تواند به تقویت زنجیره ارزش محلی و توزیع گسترده‌تر منافع گردشگری کمک کند.

از محصولات بومی تا رونق اقتصاد گردشگری

یکی از راهکارهای بهره‌برداری از ظرفیت گردشگری غذا در مازندران، طراحی مسیرهای گردشگری با محوریت محصولات کشاورزی و خوراک‌های شاخص مناطق مختلف استان است. بازدید از باغ‌های مرکبات، آشنایی با مراحل کشت و برداشت برنج، حضور در بازارهای محلی، شناخت محصولات فصلی و تجربه تهیه غذاهای سنتی می‌تواند گردشگران را با چرخه تولید تا مصرف آشنا کند.

چنین برنامه‌هایی ضمن ایجاد تنوع در محصولات گردشگری استان، ارتباط میان گردشگر و تولیدکننده را تقویت می‌کنند و فرصت بیشتری برای عرضه مستقیم محصولات محلی فراهم می‌کند. همچنین، طراحی بسته‌های سفر با محوریت تجربه‌های غذایی می‌تواند به معرفی مقصدهای کمتر شناخته‌شده و توزیع متوازن‌تر گردشگران در مناطق مختلف استان کمک کند.

برگزاری جشنواره‌های غذاهای بومی نیز فرصت مناسبی برای معرفی خوراک‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان‌ها و روستاهای مازندران است. با این حال، اثربخشی این رویدادها زمانی افزایش می‌یابد که به برنامه‌هایی مقطعی و صرفاً نمایشی محدود نشوند و با عرضه محصولات محلی، آموزش، معرفی تولیدکنندگان، برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی همراه باشند.

از سوی دیگر، همکاری میان فعالان گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، تولیدکنندگان مواد غذایی و دفاتر خدمات مسافرتی می‌تواند زمینه تبدیل ظرفیت‌های پراکنده غذایی استان به محصولات گردشگری قابل عرضه را فراهم کند. طراحی تورهای موضوعی، برگزاری تجربه‌های آشپزی محلی و گنجاندن غذاهای بومی در برنامه سفر گردشگران، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش جذابیت سفر به مازندران منجر شود.

در این مسیر، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز نقش مهمی در معرفی غذاهای محلی دارند. تولید محتوای تصویری، روایت داستان شکل‌گیری خوراک‌ها، معرفی مواد اولیه بومی و نمایش شیوه‌های سنتی پخت می‌تواند به شناساندن ظرفیت‌های غذایی استان به گردشگران کمک کند و زمینه توجه بیشتر به مناطق کمتر معرفی‌شده را فراهم آورد.

گردشگری غذا و مصرف مسئولانه

توسعه گردشگری غذا بدون توجه به پایداری منابع غذایی و محیط‌زیست، نمی‌تواند به الگویی ماندگار تبدیل شود. استفاده از محصولات فصلی و بومی، حمایت از کشاورزی محلی، مدیریت میزان تهیه و عرضه غذا و کاهش دورریز مواد غذایی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به مسئولانه‌تر شدن این نوع گردشگری کمک کند.

در استانی مانند مازندران که کشاورزی، باغداری و منابع طبیعی نقش مهمی در زندگی مردم و اقتصاد منطقه دارند، توجه به این موضوع اهمیت دوچندانی دارد. بهره‌گیری از ظرفیت‌های غذایی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن ایجاد ارزش اقتصادی، به منابع تولید آسیب نرساند و منافع آن برای جوامع محلی و نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

همچنین، رعایت استانداردهای بهداشتی، استفاده از مواد اولیه باکیفیت، حفظ اصالت دستورهای غذایی و توجه به کیفیت خدمات، از الزامات توسعه این حوزه است. هدف گردشگری غذا صرفاً عرضه یک غذای محلی به گردشگر نیست، بلکه خلق تجربه‌ای اصیل و خاطره‌انگیز است که در آن، طعم غذا با شناخت فرهنگ، طبیعت و شیوه زندگی مردم مقصد پیوند می‌خورد.

ضرورت توجه بخش خصوصی به ظرفیت غذاهای بومی

با وجود ظرفیت‌های گسترده مازندران در حوزه غذاهای محلی، بهره‌برداری مؤثر از این فرصت مستلزم برنامه‌ریزی هدفمند و مشارکت فعال همه ذی‌نفعان، به‌ویژه بخش خصوصی است. فعالان گردشگری، مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی، رستوران‌داران، سرمایه‌گذاران، برگزارکنندگان تور و دفاتر خدمات مسافرتی می‌توانند با توجه بیشتر به خوراک‌های بومی، نقش مؤثری در تبدیل این میراث‌فرهنگی به یکی از محصولات متمایز گردشگری استان ایفا کنند.

گنجاندن غذاهای اصیل مازندرانی در منوی رستوران‌ها و اقامتگاه‌ها، استفاده از محصولات تولیدشده در منطقه، طراحی تورهای گردشگری غذا، همکاری با زنان روستایی و تولیدکنندگان محلی و معرفی خوراک‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این ظرفیت را به فرصتی اقتصادی و رقابتی تبدیل کند.

در این میان، توجه به اصالت غذاها و پرهیز از محدود کردن آن‌ها به عرضه‌ای نمادین و تشریفاتی اهمیت دارد. هرچه کیفیت، شیوه ارائه و روایت فرهنگی غذاها جدی‌تر گرفته شود، امکان ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای گردشگر و افزایش استقبال از این محصولات نیز بیشتر خواهد شد.

بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری می‌تواند با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای معرفی و عرضه غذاهای بومی، نقشی تعیین‌کننده در رونق گردشگری غذا در مازندران داشته باشد. توجه به این ظرفیت، علاوه بر ایجاد مزیت رقابتی برای کسب‌وکارهای گردشگری، به حمایت از تولیدکنندگان محلی، تقویت اقتصاد روستایی، حفظ میراث ناملموس و افزایش ماندگاری گردشگران در استان کمک می‌کند.

در نهایت، گردشگری غذا در مازندران فرصتی برای پیوند میان فرهنگ، طبیعت و اقتصاد است؛ فرصتی که نشان می‌دهد شناخت یک مقصد، تنها از مسیر بازدید از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی آن نمی‌گذرد، بلکه می‌توان از سفره مردم آن نیز به شناختی عمیق‌تر رسید. سفره‌ای که در هر غذای آن، بخشی از تاریخ، اقلیم، تلاش و ذوق مردمان این سرزمین نهفته است و با حمایت بخش خصوصی و مشارکت جوامع محلی، می‌تواند به یکی از جاذبه‌های ماندگار و هویت‌بخش گردشگری مازندران تبدیل شود.

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