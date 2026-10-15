سلسله رویدادهای «بر ردپای قومس» در دامغان برگزار می شود

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی اکبرپور روز پنجشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: سلسله رویدادهای «بر ردپای قومس» به مناسبت گرامیداشت زنده‌یاد ابوالفضل عبیدی آغاز می‌شود و رویکردی نو در پیوند میان جامعه محلی، پژوهشگران و آثار تاریخی شهرستان دامغان محسوب می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان با اعلام اینکه نخستین گام این رویداد، بازدید تخصصی از قلعه تاریخی منصورکوه است، افزود: منصورکوه یکی از نقاط استراتژیک و کهن‌الگوی دفاعی در منطقه است که نیازمند توجه و معرفی بیشتر به عموم علاقه‌مندان و دوستداران میراث فرهنگی است.

او تصریح کرد: حضور کارشناس برجسته تاریخ، محمد صابر، در این برنامه فرصتی مغتنم برای علاقه‌مندان است تا با زوایای پنهان و اهمیت این دژ تاریخی از نزدیک آشنا شوند.

اکبرپور با اشاره به همکاری خانه تسنیم دامغان در برگزاری این تور علمی و تخصصی، ضمن تقدیر از تلاش‌های این مجموعه اظهار کرد: گردشگری میراث‌محور، در کنار شناساندن فرهنگ غنی این دیار، نقشی کلیدی در حفاظت پایدار از بناهای تاریخی و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به میراث منطقه ایفا می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان با دعوت از علاقه‌مندان جهت حضور در این برنامه که روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، یادآور شد: علاقه‌مندان جهت هماهنگی و ثبت‌نام در این بازدید می‌توانند با شماره ۰۹۱۹۷۴۳۱۰۳۹تماس حاصل نمایند.

او در ادامه با اشاره به انگیزه نام‌گذاری این سلسله رویدادها تشریح کرد: زنده‌یاد ابوالفضل عبیدی، عضو هیئت موسس و مدیره خانه تسنیم دامغان و کارشناس ارشد وزارت میراث‌فرهنگی بود که سوابقی چون مدیرکلی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز، معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اصفهان و معاونت فنی صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی را در کارنامه خود داشت و در حین مأموریت اداری در استان سیستان و بلوچستان، در ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹ بر اثر سانحه تصادف جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.

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