به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر شالبافیان، امروز ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در صدوهجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رئیس اتاق بازرگانی یزد، جمعی از مسئولان استان و فعالان بخش خصوصی گردشگری، در محل اتاق بازرگانی یزد برگزار شد، از آمادگی این وزارتخانه برای حمایت از بازسازی تأسیسات گردشگری و هتل‌های موجود خبر داد.

رییس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به ظرفیت ارزشمند همدلی و تعامل میان ارکان مختلف استان یزد اظهار کرد: همدلی و گفت‌وگو میان بخش‌های مختلف استان، ظرفیتی ارزشمند است که باید قدر آن را دانست؛ چراکه در برخی استان‌ها چنین سطحی از تعامل و هماهنگی وجود ندارد و همین مسئله، روند تصمیم‌گیری و حل مشکلات سرمایه‌گذاران را دشوار می‌کند.

او با اعلام آمادگی برای حمایت از نوسازی زیرساخت‌های گردشگری استان افزود: آمادگی داریم از محل گواهی سپرده خاص برای بازسازی تأسیسات گردشگری و هتل‌های موجود حمایت کنیم و استان یزد نیز می‌تواند در صورت تمایل، با پیش‌بینی یارانه سود تسهیلات، در اجرای این طرح مشارکت داشته باشد.

شالبافیان با تأکید بر اهمیت بازسازی و بهسازی مجموعه‌های گردشگری بیان کرد: بازسازی این مجموعه‌ها می‌تواند به حفظ سرمایه‌های موجود و افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های گردشگری کمک کند و امیدواریم یکی از نتایج این نشست، شکل‌گیری همکاری عملی برای پیشبرد این موضوع در استان یزد باشد.

او همچنین یکی از مزیت‌های این شیوه تأمین مالی را امکان دسترسی سریع‌تر به منابع مالی در مقایسه با برخی روش‌های دیگر تأمین اعتبار دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از سرمایه‌گذاران و ارتقای زیرساخت‌های گردشگری استان تأکید کرد.

مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد نیز در این نشست با اشاره به تأثیر فشارهای اقتصادی و کاهش سفرها بر فعالیت واحدهای گردشگری اظهار کرد: با بروز کوچک‌ترین مشکلات و دشواری‌های اقتصادی، سفر از اولویت بسیاری از خانواده‌ها خارج می‌شود و همین مسئله به کاهش سفرهای داخلی و خارجی و از دست رفتن بخشی از گردشگران منجر می‌شود.

او با بیان اینکه صنعت گردشگری از پیامدهای این شرایط متأثر شده است، افزود: ممکن است یک مجموعه گردشگری از نظر زیرساختی آسیب مستقیمی ندیده باشد، اما به دلیل نبود مسافر و کاهش تقاضا برای دریافت خدمات، با افت فعالیت و کاهش درآمد مواجه شود.

رئیس اتاق بازرگانی یزد با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از فعالان اقتصادی ادامه داد: اگرچه قوانینی برای حمایت از این واحدها و تسهیل شرایط فعالیت آن‌ها پیش‌بینی شده است، در عمل همراهی لازم از سوی برخی دستگاه‌های مسئول صورت نمی‌گیرد و حمایت‌های قانونی، به‌ویژه در زمینه تقسیط بدهی‌ها و تعویق پرداخت‌ها، آن‌گونه که باید اجرایی نمی‌شود.

دستمالچیان خاطرنشان کرد: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با کاهش درآمد و دشواری در تأمین هزینه‌های جاری مواجه هستند، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول در اجرای سیاست‌های حمایتی همکاری بیشتری داشته باشند تا فعالان این حوزه بتوانند از شرایط دشوار اقتصادی عبور کنند و به فعالیت خود ادامه دهند.

اصغر نبیل، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یزد نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در بافت تاریخی یزد اظهار کرد: انتظار می‌رود شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تصمیمات عملیاتی و خروجی مشخص برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری منجر شود؛ چراکه بخشی از مشکلات مالی و اداری گذشته همچنان پابرجاست و باید برای برطرف کردن آن‌ها اقدام کرد.

او با اشاره به اهمیت تفویض اختیار به مدیران استانی افزود: مدیران استان شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران و شرایط اجرای پروژه‌ها دارند و می‌توانند درباره بسیاری از طرح‌ها با سرعت و اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنند؛ ازاین‌رو، افزایش اختیارات استان می‌تواند به تسریع روند اجرای طرح‌های گردشگری و رفع موانع سرمایه‌گذاری کمک کند.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یزد، ایجاد مشوق‌های هدفمند را از الزامات احیای بافت تاریخی و جذب سرمایه‌گذاران دانست و تصریح کرد: ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تسهیلات بانکی، تخفیف‌های مالیاتی و کاهش عوارض می‌تواند انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این محدوده افزایش دهد.

نبیل همچنین سخت‌گیری‌های اداری و محدودیت‌های موجود در تأمین مالی را از جمله موانع پیش‌روی احیای بافت تاریخی برشمرد و بر ضرورت بازنگری در رویه‌های اداری و طراحی سازوکارهای حمایتی متناسب با نیازهای فعالان گردشگری تأکید کرد.

او با اشاره به نیازهای مالی هتل‌ها و تأسیسات گردشگری خاطرنشان کرد: تسهیلات شش‌ماهه سرمایه در گردش، پاسخگوی نیازهای هتل‌ها نیست؛ زیرا نگهداری و نوسازی تجهیزات در این صنعت هزینه‌های بالایی دارد و لازم است سازوکارهای حمایتی با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای واقعی این بخش طراحی و اجرا شود.

انتهای پیام/